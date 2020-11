ME v jdu vrcholí, do boje jde Krpálek. Kudy povede cesta k titulu?

Praha nezklamala. Na evropském šampionátu v judu, i v surrealistických podmínkách koronavirové doby, všechno klape. Schází jen diváci v hledišti. A pak český úspěch. Za první dva dny reprezentace nasbírala jen dvě výhry, na finiš ale zbývá největší eso. Lukáš Krpálek jde v těžké váze odhodlaně do boje. „Šampionát stál velké úsilí. Dalo to hodně práce nejenom organizátorům, ale i nám. Už jen kvůli tomu bych chtěl medaili vybojovat,“ hlásí Krpálek.

Je to trošku jako v pohádce o princezně Koloběžce. Čeští judisté jsou na mistrovství Evropy doma, ale ne zas tak úplně. Bouřlivá podpora z ochozů O2 areny chybí. Ale přece jenom… Když jdou Češi na tatami, v hale se aktivují všichni, kdo tam pomáhají.

„Když nás nemůžou hnát diváci, tak aspoň organizační tým, který se v hale zrovna vyskytuje. Já jsem hrozně rád, že tam aspoň někdo je,“ pochvaluje si Lukáš Krpálek. „Když se jde na kontrolu kimon, potkáváte Čechy, popřejou hodně štěstí. Je to příjemné. Když jsem se díval online, viděl jsem všechny, s kterými trénuju. To bylo hezký…“

Dnes bude mít malý český kotlík v obří vysočanské hale na své straně. Poprvé od loňského prosince ho čeká ostrý závod. A hned půjde o titul mistra Evropy „Nervozita tam je, protože po jedenácti měsících nastupovat na žíněnku jako jeden z největších favoritů na medaili není nic příjemného. Ale jsem rád, že je závod před námi,“ říká Krpálek.

V nabité těžké váze nad 100 kilogramů vstoupí do boje ve druhém kole. Může narazit na Johannese Freye, jehož vloni v Montrealu utrápil na zemi. Ale Němcův bratr Karl-Richard mu v semifinále mistrovství světa 2015 připravil jednu z nejbolavějších porážek kariéry. Druhou možností je Turek Cemal Erdogan, s nímž se Krpálek často pral na nedávném kempu v Antalyi.

„Předpokládám, že by tam měl vylézt Frey. Dobrých chvatů má spoustu, nebude to úplně jednoduchý zápas,“ přemítá Krpálek. „Nicméně, může to být i Turek Erdogan, s kterým jsem čtrnáct dní trénoval v Turecku. Co se týče země, vždycky jsem si s ním hrál jako s dítětem. Ale postoj má opravdu dobrý, toho bych se určitě taky bál.“

Když Krpálek uspěje, bude už jen přituhovat. Ve čtvrtfinále hrozí Ázerbájdžánec Kokauri, který ho za krajně sporných okolností vyřadil ve čtvrtfi nále MS 2018. Anebo mladý Rus Tamerlan Bašajev, nedávný finalista grand slamu v Budapešti. A ti teoreticky nejtěžší soupeři se rýsují až poté – Nizozemec Meyer, nebo Gruzínec Matiašvili. Rus Tasojev, či Gruzínec Tušišvili. „Budu se snažit si soupeře nastudovat a maximálně se připravit,“ slibuje si Krpálek.

Po dlouhých měsících nejistoty se konečně dočká svého závodního dne na evropském šampionátu. „To víte, že to na mě trošičku dolehlo. Snažím se rozptýlit, nemyslet úplně na závody. Musíme to zvládnout, chci se stoprocentně koncentrovat na výkon a medaili rozhodně budu chtít vybojovat,“ tvrdí odhodlaně.

Omlazený český tým na svého vůdce spoléhá. V prvních dvou dnech sice sbíral zkušenosti, ale z osmi závodníků zapsali aspoň jedno vítězství jen Věra Zemanová a Daniel Pochop. Včera zamrzel hlavně brzký konec juniorské mistryně Evropy Renaty Zachové. Nešťastných třináct sekund před koncem základní doby ji Dánka Laerke Olsenová povalila na wazari. „Já jsem v tu chvíli tak nějak ztuhla. Věděla jsem, co přijde, prostě jsem zamrzla,“ litovala Zachová. „Musím to asi hodit za hlavu, nebudu to moc řešit a budu se připravovat na další rok.“

To Krpálek má teprve před sebou rozhodující hodiny. Po dlouhé pauze, v níž se potýkal i s koronavirem, je v citlivé pozici. Ovšem odhodlání má stejné jako vždy.

„Může se stát, že zaváhám a prohraju, ale to si nechci připouštět,“ říká Krpálek. „Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli šampionát bude. Měli jsme to několikrát odložené, ale příprava furt běžela. Určitě do toho dám všechno. Doufejme, že to vyjde.“