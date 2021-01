Kontroverzní výzkum se upřesní. Nová kritéria navrhli Jágr, Nedvěd a spol.

Nečekané výsledky průzkumu, kde byly jako nejvíce atraktivní sporty vyhodnoceny bowling a kuželky, zatímco fotbal propadl, vzbudily minulý týden v prostředí českého sportu velké emoce. Především proto, že šetření mezi širokou populací se zmatečným zadáním otázek má mít vliv na rozdělování státních peněz svazům. I proto se začátkem týdne bleskově sešla Národní rada pro sport, rozsáhlý poradní orgán šéfa NSA Milana Hniličky.

„Na základě podnětů od sportovního prostředí jsem svolal co nejrychleji zasedání Národní rady pro sport, aby se zástupci sportovního prostředí vyjádřili k aktuálním tématům, mezi které patří nově zveřejněný výzkum popularity sportů,“ vysvětlil Hnilička.

Důležitého pondělního jednání se zúčastnila dvacítka členů Národní rady pro sport. Mezi nimi byli například Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Jan Železný, Barbora Špotáková či věhlasný fyzioterapeut Pavel Kolář.

„Všichni jsme k průzkumu vyslovili lehkou kritiku, co se týče způsobu prezentace. Když se průzkum udělal, měl se s námi projednat,“ uvedl Miroslav Jansta, šéf České unie sportu.

Členům rady představil autor výzkumu Ondřej Špaček jeho metodiku a výsledky. Členové si poté vyžádali úpravu průzkumu za pomoci podrobnějších kritérií.

„Národní rada pro sport konstatovala, že je dobře, že výzkum byl proveden, nicméně k provedení výzkumu zazněly podněty směřující k jeho prohloubení,“ vysvětlil Hnilička.

„Veškeré podněty, které vznesli členové Národní rady pro sport, posuzujeme, a já udělám maximum pro to, aby byly zapracovány do zmíněné výzvy.“

NSA tak vyšla vstříc požadavkům významných sportovních svazů v čele s FAČR, která se oproti výzkumu vymezila stejně jako odborná veřejnost. Proti výsledkům se ostře ohradila i Ligová fotbalová asociace ústy jejího šéfa Dušana Svobody a ve společném prohlášení také Sparta se Slavií.

„Za zásadní považujeme, že po připomínkách směrovaných k výzkumu a jeho metodice ze strany sportovního prostředí, včetně FAČR, reagovala NSA obratem a bylo svoláno jednání Národní rady pro sport,“ uvedl předseda FAČR Martin Malík. „To probíhalo v pragmatickém a efektivním duchu, přesně tak, jak by to v podobně vyhrocených situacích mělo být a věříme tak, že celé téma bude v kooperaci s jednotlivými svazy vyřešeno co možná nejrychleji.”

Výsledky výzkumu i po jeho úpravě ovlivňují financování sportů v řádech jednotek procent.

„Ubezpečili jsme zástupce sportovního prostředí, že nejdůležitější kritéria při rozdělování dotací sportovním svazům jsou kritéria kontinuity a tvrdá data, jako je velikost členské základny nebo počet trenérů či rozhodčích,“ uvedl Ivo Lukš, 1. místopředseda NSA.

Většinu dotací s tvz. minimální alokace, ve výši 85 procent dotace z loňského roku, by ale svazy měly dostat už v průběhu zimy.

„To by byla bomba, to tady nikdy nebylo. Vyplácelo se někdy v květnu,“ pochvaloval si Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Národní sportovní agentura také dostala za úkol připravit kategorizaci sportů, která by sloužila jako podklad rozdělování tzv. variabilní složky prostředků z dotačního programu na podporu sportovních svazů.

Výzkum NSA - TOP sporty (divácká atraktivita) • Foto Agenturasport.cz