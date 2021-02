Střelec soudcem? Lafata v komisi budí pochyby. Nechám se překvapit, říká

Na hřišti se vrhal do útoku. Nyní má slavný útočník David Lafata bránit – dodržování antidopingových pravidel. Překvapivé angažmá získal v Arbitrážní komisi Národní sportovní agentury, poslední instanci řešící odvolání sportovců. Přivedl ho do ní někdejší šéf fotbalové „disciplinárky“ Alexander Károlyi. „Myslím, že taková práce dává smysl. Těším se,“ říká Lafata.

S profesionální kariérou už skončil, přesto ho potkal ještě jeden nevšední přestup. Tři roky byl David Lafata členem Komise sportovců Antidopingového výboru, spolu s její předsedkyní a bývalou basketbalistkou Ilonou Burgrovou nebo atletem Adamem Sebastianem Helceletem. Jejich zástupce má podle Antidopingového výboru (ADV) i Národní sportovní agentury zasedat i v arbitrážní komisi – a volba padla na bývalého střelce Sparty, Jablonce a národního týmu.

Nabídku přitom dostal od někdejšího šéfa fotbalové disciplinární komise Alexandera Károlyiho, nyní předsedy Rady expertů ADV a také místopředsedy Národní rady pro sport. „Oslovil mě pan doktor Károlyi. Proč, to byste se asi musel zeptat jeho,“ říká Lafata. „Je to zase něco jiného, než co jsem dělal ve fotbale. A v komisi se sešla dobrá společnost,“ dodává.

Složení Arbitrážní komise NSA JUDr. Jan Žák (předseda) Mgr. Daniel Košťál David Lafata JUDr. Jakub Lněnička Mgr. Ondřej Pecák

Károlyi se přímé otázce na to, zda Lafatu vyzval ke spolupráci, vyhnul. „Členství Davida Lafaty je i s přihlédnutím k jeho lidským i životním postojům nesporné,“ uvedl. „Tři roky působil v komisi sportovců, takže má zkušenosti a podle požadavků Světové antidopingové agentury (WADA) zastupuje sportovce jako bývalý reprezentant ve fotbalu,“ uvádí NSA. „Po celou svou kariéru neměl s dopingem a sportovní i lidskou disciplínou žádné problémy,“ říká za výbor zástupce ředitelky a tajemník Tomáš Vávra. „Je zcela správné, že například Mezinárodní olympijský výbor a WADA mají vytvořeny komise sportovců a je zavádějící se ptát, jakou erudici od nich očekáváme.“

Jeho kvalifikace pro tak náročnou problematiku je však předmětem pochybností. Stejně jako u dalších členů komise. „Pana Žáka (předsedu) vůbec neznám, z ostatních z televize fotbalistu Lafatu a osobně z mnoha většinou pro mne nepříznivých setkání pana Pecáka,“ rekapituluje Jan Chlumský, bývalý šéf dopingových „kontrolorů“ ADV. „Lafata byl výborný fotbalista, ale nezdá se mi, že by měl rozhodovat o tak důležitých věcech, jako je bytí a nebytí nějakého sportovce, jestli porušil antidopingová pravidla a podobně. V těchto kauzách jde o miliony. Právníků, kteří rozumí sportu a dopingové problematice, je málo. Asi chtěli v komisi nějakou mediálně známou osobnost...“

Lafata sám se nejistotou ohledně toho, zda se v tak složité oblasti bude orientovat, netrápí. „Doufám, že nebudeme muset řešit žádný spletitý případ, sport se má dělat bez dopingu. I když samozřejmě nějaký případ asi nastane. Když jdete něco dělat, tak taky asi nepočítáte s tím, že nebudete mít žádnou práci, ne?“ povídá a ukazuje na kolegy v komisi: „Právníků je tam dost.“

Co bude jeho činnost obnášet, nyní tuší jen v konturách, i když má arbitráž od 1. ledna naplno fungovat. „Měli jsme zatím jednu neoficiální schůzku. Pánové mi určitě nějakou práci dají, řekneme si, kdo co bude mít na starosti,“ tvrdí. „Já nějakou představu mám, ale spíš se nechám překvapit, co to všechno obnáší. Pro mě je to taky nové.“

A co říká na to, jaký zájem jeho nová „štace“ vyvolala? „Tak vidíte, zase někdo zpozorněl, tak je to dobrý,“ usmívá se.