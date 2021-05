Lockdown? Trenérka twirlingu ho využila k popularizaci sportu

Taneční sport, který kombinuje gymnastiku, balet a tanec. Takhle by se dal popsat twirling, který je v České republice už dvacet let. A jedna z nejvíce zkušených trenérek je Tereza Rejlová. Ta za osm let navštívila 100 různých klubů doma, ale i v zahraničí. Nyní je šťastná, že se po několika měsících konečně rozjely tréninky uvnitř. „Bylo to velmi náročné období. Náš sport probíhá v halách, takže venku je příprava náročnější. Během pauzy jsem ale organizovala online webináře a nahecovala do sportu několik dalších nováčků,“ prohlásila Tereza Rejlová, která připravila pro projekt Díky za VZPruhu pohybovou výzvu.

Akrobacie a házení do vzduchu se speciální hůlkou. Tohle všechno je twirling, který potřebuje speciálně uzpůsobené prostory k tomu. Hlavní potřebou jsou vysoké stropy. „A těch je právě málo, ukázkově třeba na badmintonových kurtech. Proto využíváme prostory bývalé továrny. Tam jsou stropy dostatečně vysoko,“ pochvaluje se Rejlová, která s twirlingem procestovala Česko, Slovensko, ale také Chorvatsko nebo Polsko. „Od svých 15 let jsem velice aktivně školila a trénovala týmy, jednotlivce a trenéry po celé republice a v zahraniční.“

V současné době sdružuje tento sport 500 aktivních twirlerů, ale další stovky jsou v přípravné fázi, kdy vše poznávají. „Historie vzniku twirlingu sahá do doby, kdy začaly být v Americe populární mažoretky jako doprovod společenských a kulturních akcí. V současnosti je mezi těmito sporty hlavní rozdíl v tom, že mažoretky převážně využívají pochodový krok, kdežto twirleři ztvárňují choreografie pomocí baletních a gymnastických prvků,“ popsala Rejlová ze Svazu mažoretek a twirlingu ČR, kde působí přes 20 let. „U obou sportů se používá technicky správná manipulace s hůlkou, ovšem u twirlingu je opravdu nutné dodržovat veškeré detaily, aby bylo možné provádět náročné triky a i to je jeden z nejzásadnějších rozdílů, twirling je totiž extrémně náročný sport.“

Sama nečekala, že zažije podobné problémy jako v rámci koronavirové pandemie. „Nemohli jsme několik měsíců pořádně trénovat, chodit do tovární haly. A tak jsme se přesunuli do online prostředí.“ Proto společně s většinou trenérů vytvořili online programy pro svěřence a nejen pro ně. „Byli jsme tu pro každého, kdo se ocitl sám, doma a bez potřebného tréninku. Pokud to počasí dovolilo, byly zapojeny i různé venkovní sportovní aktivity, rozvíjeny nezbytné pohybové dovednosti a samozřejmě také vlastní prvky s hůlkou,“ popsala trenérka twirlingu, která tím oslovila mnoho lidí.

„Paradoxem této složité doby pro mě je také fakt, že se utvořila skupinka extrémně nadšených dětí, které mě oslovily, zda bych je trénovala každý týden. Celé to vyplynulo v otevření takové menší skupiny. Za velký úspěch během lockdownu také považuji sérii odborných webinářů, které byly přístupné všem nadšencům twirlingu – soutěžícím, rodičům, trenérů a vedoucím.“

Také Rejlová připravila pro projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny pohybovou výzvu. A v současné době se už těší na tréninky uvnitř. „Možnost tréninku uvnitř byla v našem sportu dlouho očekávaná událost. I když se všichni trenéři v době lockdownu snažili maximálně podpořit své svěřence, kvalitní tréninky v hale to nikdy nemohlo zcela nahradit. Sama jsem prožívala neuvěřitelnou euforii a pocit štěstí, kdy jsem po té dlouhé odmlce přišla poprvé do tělocvičny a byla schopná zase trénovat a předávat své zkušenosti dál.“