Platy v MLS: Lingr si vydělá přes 18 milionů za rok, Olatunji či Bucha mají míň
Jde o prestižní ligu, v níž se točí velké peníze. To dokazuje také aktuální přehled platů všech fotbalistů, kteří působí v americké Major League Soccer. Není žádné překvapení, že na vrcholu aktuálního žebříčku se nachází argentinský útočník Lionel Messi. Nejlépe placeným českým hráčem se stal Ondřej Lingr, bývalý slávista, jenž nastupuje za Dynamo Houston.
Po ne zcela vydařeném návratu do pražské Slavie se restartoval v Americe. Lingr přišel do Dynama Houston letos na jaře za necelých 60 milionů korun. Postupně se protlačil do základní sestavy a nakonec se v ní udržel i pro boje o postup do play off. V třiceti odehraných zápasech napříč všemi soutěžemi zaznamenal slušnou bilanci 4+7.
Pro odchod do zámoří se rozhodl ze dvou důvodů – malé herní vytížení ve Slavii a také nadstandardní finanční podmínky. Jak informoval už v minulosti deník Sport a web iSport, Lingr si měl vydělat dvojnásobek toho, co bral ve Feyenoordu.
A přesné číslo nyní potvrdil aktuální přehled všech platů hráčů, kteří působí v MLS. Sedmadvacetiletý ofenzivní záložník, jenž se vrátil v říjnu do nominace národního týmu, si přijde v základu na 16,8 milionu korun. S garantovanými odměnami mu částka naroste až na 18,7 milionu.
Zatímco v týmu Dynama je až čtvrtým nejlépe placeným hráčem (Ezequiel Ponce, bývalý útočník AS Řím, si vydělá přes 60 milionů korun), mezi Čechy nemá konkurenci.
Platy hráčů, kteří prošli českou ligou
Dohromady se na seznam Major League Soccer dostali tři tuzemští hráči. Tomáš Wiesner, který se teprve vrací na hřiště po vážném zranění kolena, v něm ještě chybí.
Na podobné úrovni jako Lingr se nachází další Čech. Tomáš Ostrák se v minulosti mihnul také na hostování v Karviné. Přesto většinu kariéry strávil v zahraničí. V červenci 2022 přestoupil z Kölnu do St. Louis. Nejvyšší soutěž hraje už tři sezony.
V tomto ročníku nastoupil za americký celek dohromady do 25 zápasů (1 gól a 2 asistence. Za své výkony vyinkasuje nejméně 16,9 milionu korun (základní plat činí 14,7 milionu korun). Pavel Bucha, záložník FC Cincinnati, si přijde na 11 milionů korun.
Zaujmou také platy hráčů, kteří prošli českou ligou. Petar Musa si zahrál za Slavii, Viktorii Žižkov nebo Slovan Liberec. Nakonec se přes Benfiku Lisabon dostal do FC Dallas. Ten ho ohodnotil na víc než 56 milionů korun.
Další bývalý slávista Alexandru Baluta obléká dres Los Angeles FC – u jeho jména svítí 16 milionů korun. Victor Olatunji, jenž letos v létě opustil Spartu, si přijde na asi 13 milionů.
Přehled nejlépe placených fotbalistů v MLS:
Hráč (Klub)
Základní plat
Garantované odměny
Lionel Messi (Miami)
12 000 000
20 446 667
Heung-min Son (LAFC)
10 368 750
11 152 852
Sergio Busquets (Miami)
8 499 996
8 774 996
Miguel Almirón (Atlanta)
6 056 000
7 871 000
Jordi Alba (Miami)
6 000 000
6 000 000
Hirving Lozano (San Diego)
6 000 000
7 633 333
* částky jsou uvedeny v amerických dolarech
Vysvětlení:
Přehled obsahuje informace o platech všech hráčů v MLS, kteří mají smlouvu k 1. říjnu 2025. Částky jsou rozděleny do dvou bodů – základní plat za rok a roční garantovaná odměna.
Druhá položka zahrnuje základní plat hráče, všechny podpisové a garantované bonusy, které jsou děleny délkou trvání hráčova kontraktu (včetně opce). Stejně tak poplatky agentům a peníze za marketing. Chybějí v ní akorát výkonnostní bonusy.