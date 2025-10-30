Předplatné

Hertl: Vegas? Jako v nočním klubu, každý tu chce hrát. Na olympiádu pojedeme pro medaili

Vladař ve Flyers vystřelil mezi špičku NHL. Jen dobře, že mezi českými gólmany je silná konkurence • Zdroj: isport.cz
Tomáš Hertl oslavuje gól s parťáky z Las Vegas
Tomáš Hertl se oklepává po tvrdém hitu
Český útočník Tomáš Hertl oslavuje gól s parťáky z Las Vegas
Tomáš Hertl se prosadil proti Bostonu
Tomáš Hertl v utkání proti San Jose
Tomáš Hertl
Hertl se zraněním v obličeji
Patrik Czepiec
NHL
Pro trenéra národního týmu Radima Rulíka by měl být olympijským centrem č. 2. V případě, že Tomáš Hertl vydrží zdravý. „Kvůli zranění už jsem o jednu olympiádu přišel,“ připomenul útočník v rozhovoru pro česká média roztržený vaz v koleni, který ho připravil o akci pod pěti kruhy v roce 2014. Ve Vegas teď jednatřicetiletý borec sbírá body vedle hvězdného Mitche Marnera a střelce Pavla Dorofejeva. Ve velkém stylu se rozehrává nejen pro národní dres.

Jeho jediným zásadním týmovým úspěchem je bronz z mistrovství světa 2022. Teď drží Tomáš Hertl v rukavici všechny trumfy, aby zmíněný fakt přepsal. Vegas šlape, bude patřit k výkvětu NHL. A Česko po úspěchu na domácím šampionátu v loňském roce zase věří v sukces na ZOH v Itálii. „Pojedeme tam s cílem získat medaili,“ neskrývá Hertl ambice.

Ruku na srdce: jak moc vám hlavou teď běží olympiáda?
„Určitě směrem k ní bude malá myšlenka, ale snažím se na ni spíš nemyslet. Měl jsem v kariéře smůlu, vynechal jsem už olympiádu kvůli zranění. Chci, abych se cítil v každém zápase stoprocentní, byl připravený.“

S trenéry reprezentace jste v kontaktu?
„Byli jsme na večeři, ještě než jsme odlítali do NHL. Budeme se víc bavit, až se akce bude blížit. Hlavně aby naši kluci byli zdraví, připravovali se. V kabině Vegas probíhají o olympiádě taky menší debaty, hlavně s některými kluky z Kanady, se kterou máme první zápas. Je u nich velká konkurence. Bude u toho i náš týmový trenér Bruce Cassidy.“

Jaké ambice dokážete vyslovit?
„Kdo by nechtěl medaili z olympiády? Největší akce, co je. Jsou tam nejlepší sportovci. Hrát pod pěti kruhy… Samozřejmě konkurence je obrovská, ale každý by chtěl medaili. S tím se tam pojede, cíl bude ji získat. Nikdo na ZOH nevyrazí jen s dobrým pocitem.“

Dobrý pocit můžete mít z výkonů Vegas, v konferenci jste třetí. Panuje pozitivní nálada?
„Myslím, že je to celkem slušný start. Začátek sice nebyl úplně ideální, jak jsme si představovali, pak jsme hráli víc doma, hokej byl lepší. Následoval těžší trip, i tak jsme z něj přivezli půlku bodů. Teď s Carolinou (6:3) to byl jeden z našich nejlepších zápasů. Z osobního hlediska se sehrávám, snad se to bude jen zvedat.“

Máte devět bodů z deseti klání, k ruce jste dostal hvězdného nováčka v týmu Mitche Marnera a starého známého Pavla Dorofejeva.
„Ano, s Pavlem jsme spolu hráli už minulý rok. Druhá část sezony se hodně dařila, dávali jsme góly. Pavel to dokazuje i letos, má neskutečnou střelu. S Mitchem jsem nezačínal, hrajeme spolu v posledních zápasech, ale klape to. Máme šance, sehráváme se. Má na ledě neskutečné vidění, chce nahrávat i dostávat puk zpět, což mi vyhovuje. Bavíme se o zápasech pořád. Super kluk do kabiny, chemie bude lepší a lepší.“

Víte o tom, že podle pokročilých statistik jste jednou z nejdominantnějších formací soutěže?
„Tyhle statistiky nesleduju, ale cítím, že i když jsme góly nedali, šancí jsme měli spoustu. Dokázali jsme je vybojovat, trávili čas v útočném pásmu. Cítím se dobře, klape nám to.“

Takže trenéři si nestěžují?
„Když jste tak dobrý tým, každá maličkost se neřeší. Hlavně jde o vítězství. Od trenéra slyšíme pozitiva, ale chceme pracovat, abychom byli nebezpečnější. Tým to bude potřebovat. Můžeme rozhodovat zápasy.“

Vegas je jedno z nejlepších míst pro zápas NHL

Spějete do role jakéhosi otce kabiny?
„Nás starších je víc, někteří kluci mají přes deset let v NHL. Mám paradoxně míň starostí než v San Jose, kde jsem byl služebně nejdéle a jeden z nejstarších. U Vegas nejsem kapitán nebo asistent, ale na mítinky chodím, nebojím se promluvit v kabině a tým povzbudit.“

Tamní život si s rodinou užíváte?
„Myslím, že Vegas je jedno z nejlepších míst pro zápas NHL. Atmosféra úžasná už od rozbruslení. Muzika jede nahlas, jak kdybyste byl v nočním klubu, každý si to užívá. Kdo sem jede z českých kluků, má to rád. Zažijí show, bubeníky, tanečnice. Překvapilo mě, jak lidi ve Vegas mají hokej rádi.“

Čím se to projevuje?
„Třeba tím, že každé auto má naše logo. Byl to první sportovní tým ve městě. I s rodinou jsme spokojení. Člověk vidí jenom hotely a kasina, ale když odjede dál za město? My bydlíme u Red Rocku, 45 minut od baráku můžeme v zimě sáňkovat. Počasí je super, život fakt dobrej. Navíc tým tu bude vždycky kvalitnější, protože organizace funguje na sto procent.“

Co říkáte na to, jak v NHL poslední dobou vystřelily nahoru platy? I váš kolega Jack Eichel podepsal v říjnu za 13,5 milionu dolarů na sezonu.
„Platový strop byl nějakou dobu zastavený, dlouho se to nehnulo. Těžké pro top hvězdy. Asociace nechce, aby hráči podepisovali za míň, ale aby se platy naopak zvedaly, když je možnost. Eichel je jeden z nejlepších centrů NHL, zaslouží si to, vyhrál tady Stanley Cup. Superstar! McDavid ale zaskočil, že podepsal s Edmontonem jen na dva roky (za 12,5 milionu na sezonu). Pak to ale u něj bude úplně jiná částka. Za nás to bylo každopádně trošku jiné.“

Jak to přesně myslíte?
„Dříve si odehrál jako nováček tři roky, dostal bridge deal na pár let, pak teprve bojoval o větší smlouvu. Teď se snaží chytit hráče hned, když u něj vidí potenciál, aby ho pak neplatili ještě za víc.“

