Semifinále softbalové extraligy: Pecková vyzve Arrows, dojde na pražské derby

V minulém roce Veronika Pecková byla v profesionální japonské lize jako vůbec první česká softbalistka. To letos se zaměřuje primárně na domácí extraligu. A pro Žraloky Ledenice je to dobře. Vždyť Pecková vládne ve sledovaných statistikách jak na pálce, tak na nadhozu. V dosavadních zápasech předvedla 190 strikeoutů. Jen pro představu – druhá nejlepší je Martina Bláhová se 106 strikeouty.

„Nadhazovací statistiky letos vůbec nesleduji. Pro mě je nejdůležitější můj subjektivní pocit z předvedeného výkonu po každém zápase a jestli si splním cíle, které si v něm vytyčím,“ prohlásila nejlepší česká nadhazovačka. Jenže to z jejího umění není vše – skvěle se jí daří také na pálce. Ve 28 zápasech dala 45 úspěšných odpalů, čímž je v této sledované statistice nejlepší pálkařkou. „Určitě jsem tohle nečekala, přijde mi to docela úsměvné. Mě pálit hodně baví, takže si užívám každý start na pálce a to, že se to někdy potká a pomůžu týmu ke skórování, je jen bonus,“ hodnotila Pecková.

Navíc její sestře Michaele se rovněž daří, když letos odpálila nejvíce homerunů (7) ze všech hráček. Zastavit rozjeté Žraloky budou chtít hráčky z Arrows Ostrava. Právě druhá nejlepší pálkařka je z tohoto týmu, Tereza Kubicová předvedla 44 hitů. Činí se také Barbora Saviola, která jich má na svém kontě 38.

Eagles a Arrows posílá zahraniční nadhazovačky

Velmi atraktivní bude také druhá semifinálová série. Za Eagles a Joudrs by měli nastoupit zahraniční nadhazovačky. Být vidět chce však být Veronika Klimplová s Joudrs, která svůj tým táhne zejména na pálce. „Zápasy v play-off s Eagles jsou vždy napínavé. Oba týmy hodně pálí a rozhodnou drobnosti. Když nebudeme dělat chyby v poli a zahrajeme nějaké extra zákroky, můžeme jejich útok zastavit. Mají i nějaké posily na nadhozu, ale tam to bude spíše o časování,“ dodala Klimplová. Za Joudrs nastupuje nadhazovačka z USA, konkrétně z univerzitní ligy. „Američanka Taylor má cenné zkušenosti a vítěznou mentalitu. Dobře zapadla do týmu a svými výkony nám může pomoc i díky tomu, že ji Eagles nevidělo.“

V letošním roce se v týmu z Krče skvěle prezentuje pálkařka Alice Škardová, která má 36 úspěšných odpalů. Hned za ní je její spoluhráčka Gabriela Slabá. Semifinále na tři vítězné utkání začnou v sobotu – Ledenice pozvou soupeřky z Arrows od 15:00. To na Joudrs v Bohnicích se začíná od 16:00. Semifinále pokračuje v neděli.