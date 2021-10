Badmintonisté obsadí Brno. Na Czech Open bude k vidění domácí elita a hráči z Asie

Více než 300 hráčů ze 37 zemí světa dorazí do Brna, aby svedli souboje v prestižním LI-NING Czech Open. Badmintonový turnaj zařazený do International Series začne od čtvrtka a potrvá do neděle. Velkým lákadlem je Kanaďan Xiadong Sheng, který se momentálně nachází na 67. příčce světového žebříčku. K vidění budou také zástupci Malajsie. V akci bude domácí elita, tedy Milan Ludík, Adam Mendrek a jednička Jan Louda. První zasazená v ženách je Kateřina Tomalová, do turnaje zasáhne také Tereza Švábíková a Sabina Milová.

V loňském roce se mezinárodní mistrovství České republiky neuspořádalo kvůli koronavirové pandemii. Letos však bude tradiční badmintonová akce, na které v minulosti hrála světová jednička z Japonska Kento Momota, atraktivní. Hlavní hvězdou je Xiadong Sheng. Třiadvacetiletý badmintonista dokázal vyhrát v roce 2019 India International Challenge, který měl velmi silné obsazení. „Bude tu četné zastoupení asijských soupeřů, což je velmi dobře. Je to pro mě obrovská čest a nemůžu se dočkat, až se ukážu před domácím publikem v Brně,“ prohlásil Adam Mendrek. „Je to nejlepší turnaj na českém území, moc se těším. Už první kola budou ale opravdu těžká.“

Do Brna měli přijet také rakouský olympionik Luka Wraber, nebo další silný kanadský hráč B. R. Sankeerth. Bohužel se oba nakonec odhlásili. Mendreka čeká hráč z kvalifikace, stejně jako Loudu. To Milan Ludík nastoupí proti Leong Jun Haovi z Malajsie. V dámské dvouhře má Česká republika dokonce turnajovou jedničku. Kateřina Tomalová musela ze zdravotních důvodů vynechat mistrovství České republiky ve Štěrboholech, po něm se už ukázala v minulém týdnu na turnaji Dutch Open a v Brně by měla být připravená.

„Od začátku srpna mě trápila bolest v chodidle, absolvovala jsem několik vyšetření a zjistilo se, že to je nekróza kosti a zánět okolo. Laicky řečeno mi začala z neznámého důvodu odumírat kost. Konzervativní léčba naštěstí zabrala a já jsem se v polovině září mohla konečně zase vrátit do tréninku a poslední týdny už trénuju bez omezení,“ popsala Tomalová, na kterou v prvním kole čeká hráčka z kvalifikace. „I když jsem první nasazená, tak se rozhodně necítím jako favoritka turnaje. Chci to brát krok po kroku, zúročit dlouhodobou poctivou tréninkovou práci a medaili bych určitě považovala za úspěch,“ dodala česká hráčka, která se připravuje v Dánsku.

Dalšími dvěma domácími badmintonistkami v pavouku jsou Švábíková, která vyzve čtvrtou nasazenou Rachael Darraghovou z Irska a v Plzni se připravující Milová pak začne proti Maďarce Agnes Korosi, pro změnu páté nasazené. V soutěži se objevuje také Angličanka Abigail Holden, která bude obhajovat triumf z roku 2019. I ostatní kategorie nabízí velmi zajímavou startovní listinu - například francouzského specialistu na čtyřhru Fabiena Delrue, který má celkem čtyři zlata z evropských mládežnických šampionátů.

V akci na LI-NING Czech Open budou také tuzemští hráči v párových disciplínách, jako Alžběta Bášová, Michaela Fuchsová, Tomáš Švejda, Jaromír Janáček či Ondřej Král. Celodenní vstupné na turnaj je 100 korun, zvýhodněný lístek na celý průběh brněnské akce je pak za 200 korun. Děti do 15 let mají vstup do haly zdarma.