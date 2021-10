Plavec Micka zažívá rok změn. Oženil se a má novou trenérku

Na volejbale byl poprvé v životě, pozici patrona utkání mezi pražskými Lvy a libereckou Duklou si Jan Micka náležitě užíval. „Bylo to jako na houpačce, chvíli vedli domácí, chvíli hosté. Bojovalo se do posledního míče,“ uvedl český plavec. Bezprostředně po zápase, v němž Lvi zvítězili 3:1, měl milou povinnost dekorovat MVP dle statistik aplikace SmartVolley. „Zajímavá zkušenost. Je fajn, pokud se mohou sportovci napříč odvětvími podpořit,“ sdělil. Trému měl prý větší než oceněný Matej Mihajlović. To, že do vyhlašování vstoupila věda, se mu zamlouvalo. „To je jediná cesta. Ve volejbalovém týmu má každý svou úlohu. Nedají se odměňovat jen ti, kteří zařídí nejvíce bodů,“ doplnil.

V jaké fázi přípravy se nyní nacházíte?

V srpnu skončila jedna sezona, hned v září začala nová. Teď se připravujeme hlavně na mistrovství světa v krátkém bazénu, které se uskuteční od 16. do 21. prosince v Abú Dhabí.

To je tedy tempo. Stačil jste si trochu odpočinout?

Zhruba měsíc po olympiádě jsem měl volno. Během něj jsme zvládli plno věcí – měli jsme svatbu a bohužel i pohřeb. Většinu času jsem si užíval volný čas s rodinou.

Jak je ženatému muži?

Krásně. Nemám si na co stěžovat. Manželka se o mě stará jako o vlastní dítě. Každý den mi vaří, pod palcem má celou domácnost, za což jí moc děkuji.

Svatbou ale změny ve vašem životě zdaleka neskončily.

Po olympiádě jsem změnil působiště. Trénuji teď pod vedením Petry Škábové ve skupině společně s Bárou Seemanovou, Kristýnou Horskou, Ondrou Gemovem, Tomášem Frantou a dalšími skvělými plavci.

V čem byla pro vás změna výhodná?

Řekl bych, že ve všem. Kolektiv je super, a také trenérka. Má jiné metody, přístup, tréninky nejsou už jen o kvantitě kilometrů, ale i o kvalitě, suché přípravě, výživovém poradci… Lepší podmínky než ve Victorii VSC bych v Česku nenašel.

Jaký vzruch vneslo do vašeho života narození dítěte?

Beátka je úžasná. Pro každého novorodiče jde samozřejmě o krok do neznáma. Neví, co očekávat, všechno si maluje narůžovo – dítě bude pořád spát, my budeme jen milí a odpočatí. Naše malá bývala hodná, první půlrok krásně spala. Od té doby, co se naučila plazit a chodit po čtyřech, je jak neřízená střela. Máme to s ní vážně veselé.

Změnil jste se?

Částečně, na podrobnosti byste se musel zeptat manželky nebo mámy. Asi jsem vyzrálejší. Trenérka i parťáci ve skupině si ze mě dělají srandu, že jsem fotr od rodiny. A je to na mně prý vidět. (směje se)

To dopustí výživový poradce?

Jde jen o takové škádlení. Řekl bych, že se držím dobře, co se týče postavy i životosprávy.

Do mistrovství světa budete jen trénovat, nebo i závodit?

První týden v listopadu je mistrovství Evropy, ale na ně jsem se nekvalifikoval. Objedu proto jen pár domácích závodů.

Čím si neúspěch v kvalifikaci vysvětlujete?

Minulý rok jsem měl vážně špatný. I proto jsem změnil trenérku. Za dva měsíce pod vedením Petry Škábové nemůžu chtít zázraky. Ještě nějakou dobu potrvá, než si moje tělo zvykne na nové metody, než si vše sedne. V tréninku už plavu dobře, rychle, ale v závodech je to zatím jiné.

Nestresuje vás to?

Vůbec ne, jsem s tím smířený. Třeba v roce 2017 jsem plaval neskutečně rychlé časy, ale přijel jsem na závody a propadl. Až po půl roce jsem se necítil unavený a hned jsem zaplaval český rekord.

Už myslíte na Abú Dhabí?

Občas. Těším se, nikdy jsem tam nebyl. Byl jsem několikrát v Kataru a Dubaji. Rád poznávám nová místa.

Budete na to mít čas?

Doufám, že ano. Na olympiádě v Tokiu nebo na mistrovství Evropy v Budapešti jsme byli jen zavřeni v hotelu. Doufám, že pandemie ve světě už dostatečně polevila a budeme moct vyjít ven. Dva týdny v jedné místnosti nikomu na náladě nepřidají.

S čím na šampionát pojedete?

Vždy jsem více řešil časy. Plaveme pro to, abychom posouvali hranice – osobní, české... Rád bych samozřejmě překonával rekordy, ale zatím nejsem v takovém rozpoložení, abych to zvládl. Kdyby se mi povedlo zaplavat časy okolo mých osobáků, budu spokojený