Nejde zpochybnit naši nezávislost, ujišťuje šéfka arbitráže Haindlová

Názorově souzní se sportovními právníky v čele s Janem Šťovíčkem, kteří měli výhrady k tomu, jak fungoval Antidopingový výbor i Arbitrážní komise Národní sportovní agentury. Nyní se Markéta Vochoska Haindlová ocitne na druhé straně pomyslné barikády: šéf NSA Filip Neusser ji vybral jako novou předsedkyni komplet obměněné poslední národní instance v dopingových kauzách. „Je to obrovská šance něco změnit,“ říká žena, která i nadále povede Českou asociaci fotbalových hráčů (ČAFH). „Pokud by mělo dojít ke střetu zájmů, sama se z rozhodování vyloučím,“ tvrdí.

Proč jste přijala nabídku vést Arbitrážní komisi NSA?

„O dopingovou problematiku se dlouhodobě zajímám, věnuju se jí už víc než deset let. Ostatně specializovala jsem se na ni i v rámci postgraduálního studia sportovního práva, má závěrečná práce byla zaměřena na doping ve fotbale. O dopingu přednáším také na právnické fakultě. Vedle toho se snažím o to, aby se povedlo dostat české sportovní prostředí na evropské, mezinárodní standardy. Takže když pan Neusser hledal někoho na pozici předsedy arbitrážní komise, asi logicky jsem byla jednou z těch, koho oslovil. Je to oblast, které se pořád nevěnuje tolik lidí.“

Nové složení Arbitrážní komise NSA (od 1. listopadu, s mandátem do konce roku 2021) Markéta Vochoska Haindlová (předsedkyně) Jana Jaklová Dytrtová Ivana Vohnická Pavel Hamerník Petr Šustek

Máte přispět k velkým změnám, které naplánoval šéf NSA Filip Neusser. Proč jsou podle vás potřeba?

„Tento rok musí doběhnout podle stávajících nařízení a pravidel, s tím už nic neuděláme. Ale pro následující období je musíme nastavit úplně jinak. Jde o způsob samotného ustavení komise, její složení, financování, procesní pravidla. Na funkci předsedkyně arbitrážní komise jsem se nehlásila, ale je to obrovská příležitost, kterou bych ráda využila. Hlavní je aby se komise a celá arbitráž postavily na jiných základech. Na tom se, myslím, shodnu s téměř všemi kolegy, kteří se dopingovou problematikou zaobírají a na toto téma se kriticky vyslovovali. Se všemi, kteří upozorňovali, že je systém nastaven špatně, chci na změně spolupracovat. Arbitrážní komise by měla kopírovat i co do předpisů Rozhodčí soud pro sport (Mezinárodní sportovní arbitráže CAS), s úpravami danými českým prostředím. Byl by to ohromný krok dopředu. Jde i o takové drobnosti, jako je společná e-mailová adresa s Antidopingovým výborem jako komunikační kanál.“

Jak se to vše má odrazit v personálním směru?

„Chtěla bych dát možnost celému sportovnímu hnutí, aby si mohlo jmenovat své arbitry do rozhodujícího orgánu, který řeší dopingové spory, ať už v první instanci, nebo v odvolacím řízení. Abychom měli ve všech oblastech souvisejících s dopingem opravdové odborníky. A nejen z právního odvětví, ale i ze sportovního lékařství, biochemie, která je podle mě velmi důležitá. Potřebujeme experty, kteří by nám pomohli ohledně sportovních předpisů i posouzení vzorků a toho, zda látka užitá sportovci skutečně přináší výhodu v rámci soutěže. Tyto odborníky jsem v celém procesu postrádala.“

Pokud ale jde o samotný Antidopingový výbor, ten ale musí být na arbitrážní komisi nezávislý.

„Samozřejmě nebudu mít pravomoci nijak zasahovat do antidopingového výboru, maximálně můžeme s novým předsedou vše zkonzultovat. Ale myslím, že taky najdeme společnou řeč.“

Nový předseda Antidopingového výboru Jiří Janák i vy jste zastupovali sportovce v dopingových kauzách. Nemyslíte, že i váš nástup může dát za pravdu spekulacím, že to nyní mohou mít jednodušší?

„Já sama jsem měla pouze jeden jediný dopingový případ, hokejistu Jana Mandáta. Vždycky nějaké spekulace budou, tomu se nevyhneme. Na druhou stranu, když se antidopingové problematice budou věnovat lidé, kteří s ní mají zkušenost, mohou systém změnit. A těch, kdo se orientují ve sféře sportovního práva a úzké oblasti dopingu, je tak strašně málo, že těžko najdete někoho, kdo v žádné dopingové kauze nikoho nezastupoval. Nevím, jak jinak by bylo možné nějakého člověka do funkce vůbec vybrat. To bychom hledali strašně dlouho. Členové komise nejsou s minulými kauzami spjati, nikdo nemůže zpochybnit jejich nezávislost, jsou zárukou. Jsou to špičkoví odborníci, například pan doktor Šustek bude velkým přínosem díky tomu, že se věnuje lékařskému právu, pan doktor Hamerník z Ústavu státu a práva Akademie věd zná sportovní judikaturu na mezinárodní úrovni. Myslím, že komise je po odborné stránce skvělá.“

Předsedkyní arbitrážní komise budete do konce roku. Chtěla byste pokračovat i pak?

„Je to pozice na dva měsíce, beru to jako transformační období. Pak předpokládám, že komise bude v souvislosti s novou směrnicí ustavena znovu. Když se povede vše změnit podle našich představ, určitě bych zájem měla. Nechci, aby tu fungovalo něco, proti čemu jsem bojovala.“

Zůstanete zároveň předsedkyní České asociace fotbalových hráčů?

„Ano, je to můj stěžejní, dlouhodobý projekt. Samozřejmě pokud by mělo dojít ke střetu zájmů v případě fotbalistů, sama se z rozhodování vyloučím. Ale pokud by šlo o hráče, který ani není členem ČAFH, asi to ani dělat nemusím,“