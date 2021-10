Zemětřesení v klíčové komisi NSA: Všichni pryč, Neusser chystá revoluci

Proč jste vybral na pozici předsedy arbitrážní komise Markétu Vochoska Haindlovou?

„Markéta Haindlová má pověst experta, který chce problémy sportovního prostředí řešit férově a transparentně a dokáže je posunovat dopředu. Proto jsme vybrali ji. Bude to ale jen do konce roku, maximálně do ledna. Na rovinu totiž řeknu, že připravujeme kompletní revoluci ohledně arbitrážní komise po vzoru světových organizací v Německu, ve Švýcarsku i jinde, v souladu se Světovou antidopingovou agenturou (WADA). Budeme tedy od nového roku měnit strukturu komise a zavedeme nový systém. Pak se může její vedení změnit, ale nechci předjímat. Bude záležet i na podnětech, které budeme mít.“

Jaké výhrady jste měl k působení dosavadní komise?

„Nutno podotknout, že i ve spolupráci s vedením Antidopingového výboru nefungovala úplně nejlépe. Úplně upřímně vám řeknu, že Národní sportovní agentura neměla žádné informace o jejím fungování. Museli jsme dlouho pracovat na tom, abychom se vůbec zkontaktovali s jejími členy i panem předsedou, abychom mohli problematiku arbitrážní komise probrat. Proto ke změnám přistupujeme až teď. Zároveň je tu jedna živá kauza, volejbalisty Krále, kterou je potřeba vyřešit. A dosavadní komise to z mého pohledu nedělala. Navíc se stala nefunkční.“

Jak se stalo, že tři členové z pěti rezignovali?

„S panem předsedou Žákem jsem se chtěl zkontaktovat poměrně dlouho, ale bohužel se mi to povedlo až po dvou třech měsících. Pak mi do telefonu řekl, že nemá vůbec zájem působit v komisi dál. Ne že by to byla jeho chyba, ale asi měl jiné mínění o jejím fungování, možná mu byla slíbena koncepčnější práce nebo nějaké odměny, nevím, co v tom bylo. Vůbec nechci mluvit proti němu, protože to byl určitě kvalitní předseda, náš hovor byl i velmi přátelský. Pochopil, že vše musím řešit, a poslal rezignaci. Mezitím přišly jiné dvě, od Davida Lafaty a Ondřeje Pecáka.“

Vrcholné pozice v Antidopingovém výboru i arbitrážní komisi obsadili sportovní právníci, kteří se angažovali v konkrétních dopingových kauzách na straně obviněných. Nevidíte v tom problém?

„Rozumím otázce. Řešil jsem to už v době, kdy jsem jmenoval pana Janáka jako předsedu Antidopingového výboru. A musím říct, že se mi tento rok ohromně osvědčil. Potvrdilo se, že je skvělý odborník, s výbornou komunikací s WADA a dalšími organizacemi. Mám pocit, že je to člověk, který ví, o čem mluví, má zkušenosti z oboru. To samé platí o Markétě Haindlové. Nepředpokládám, že by byl v tomto směru nějaký problém. Na to, aby se nedostali do střetu zájmů, pamatují směrnice a jednací řád komise. Obecně se do něho vlastně dostávají všichni arbitři, kteří jsou z praxe, z dotčených stran, ze sportovních svazů, Českého olympijského výboru, z tábora sportovců. Nevidím v tom, co jste zmínil, tak zásadní problém. A pokud jde o kauzu Král, nikdo mě nemůže podezřívat z toho, že bych chtěl někoho zvýhodňovat. Takové obvinění by bylo směšné.“