Solnický se dostal do semifinále mezinárodního turnaje na Strahově

Také v semifinále Czech Pro Series V bude mít český squash svého zástupce. Po výborném výkonu pokračuje v mezinárodním turnaji na Strahově Jakub Solnický. Ten si poradil ve třech setech s Angličanem Robertem Downerem. „Hrálo se mi dobře, držel jsem se taktiky, kterou jsem si nastavil a fungovalo to,“ prohlásil Solnický hrající za ostravské SC Fajne. V dalším kole na něj čeká první nasazený Francouz Benjamin Aubert. To Daniel Mekbib a David Zeman do další části PSA Challengeru nepostoupili. Semifinálový program začíná ve středu od 17:00.

Solnický měl soupeři co vracet. Vždyť v minulém týdnu na extralize s ním pohrál, i když vedl 2:0 na sety a držel dva mečboly. „Věděl jsem, co čekat. Připravil jsem se dobře a poučil se z minulého zápasu,“ tvrdil Solnický o utkání, ve kterém byly k vidění velmi dlouhé výměny. „To bylo pro mě lepší, protože Downer je známý tím, že občas střílí do nicku. Vyčkával jsem a poté kontra útočil.“

Český squashista si poradil s Downerem, který drží 82. místo na světovém žebříčku, za 35 minut. A těšilo ho, že se jednalo pouze o tři sety. „Kdybych hrál déle, mohly by mi síly ve středu scházet. Na konci třetí sady jsem znervózněl, protože jsem si vzpomněl, jak jsem z mečbolu minulý zapas prohrál. Tentokrát jsem to ale dotlačil,“ pochvaloval si Solnický, kterého v semifinále profesionálního PSA Challengeru čeká nasazená jednička.

Benjamin Aubert si ve čtvrtfinále poradil s domácím Davidem Zemanem ze Squashclubu Strahov. „Utkání s ním bude mega náročné. Auberta znám, hrál jsem s ním a určitě tam šance je. Nechám tam všechno co, ve mě je,“ doplnil Solnický. V Czech Pro Series V naopak skončil Daniel Mekbib, který nestačil na Kolumbijce Juana Camila Vargase. Český squashista v prvním setu neuhrál ani bod, třetí se mu však podařilo vyhrát. V následujícím si však Kolumbijec vytvořil velký náskok a Mekbibovi se už nepodařilo zápas zvrátit.