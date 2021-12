České juniorské softbalistky bojují na MS v Peru. Chtějí medaile!

Dostaly se do elitní společnosti a chtějí uspět. České juniorské softbalistky do 18 let rozehrály tento týden světový šampionát v Peru. V prvním zápase prohrály s favorizovanými USA 0:10, v raním čase naopak porazily domácí tým 8:0. Jeden z klíčových zápasů je čeká ve středu od 18:00, kdy vyzvou Nizozemsko. „Jsme na mistrovství světa v kolektivním sportu, jde tedy o významnou událost. Cílem je skončit na čtvrtém místě, tajným snem je medaile. Porveme se o ní,“ prohlásil Tomáš Kusý, reprezentační trenér. Utkání s Nizozemskem je možné sledovat na youtube kanálu Czech softbal.

Český softbal prožívá medailový rok. Asociace hostila čtyři mistrovství Evropy, na nich čeští hráči a hráčky ani jednou neprohráli. Zlaté medaile čeští softbalisté slavili v kategorii mužů, juniorů, juniorek a kadetů. Navíc ženy získaly v Itálii bronzové medaile. „Bylo by skvělé tento úspěšný rok vygradovat cenným kovem na světovém šampionátu,“ přiznal Tomáš Kusý, zkušený trenér, který do Peru vzal elitní výběr.

Největším strašákem pro soupeřky by měla být Kateřina Kindermannová. Nadhazovačka z Chomutova v minulém roce pomohla významně vybojovat extraligový titul pro Joudrs Praha, když ve finále překvapila soupeřky z Eagles Praha. Její nadhozy patří v této kategorii rozhodně k nejrychlejším. Vzorem jí je legendární Veronika Pecková a dlouhodobě fandí baseballovému týmu New York Yankees. Kindermannová byla delší dobu zraněná, nyní je však na světovém šampionátu připravena.

Proti Peru si připsala 14 strikeoutů. „Atmosféra byla skvělá, budily jsme respekt. Byl to můj první zápas na mistrovství světa, v prvním míči jsem byla trochu nervózní. Pak to oprchalo,“ dodala Kindermannová, která dala také dva úspěšné odpaly. Na pálce by zase měla dominovat Marina Burkovičová, která se letos dostala za Arrows Praha do finále extraligy. Tam však s týmem nestačila na Joudrs. V sezoně si připsala 25 úspěšných odpalů. A proti Peru zaznamenala oběhový homerun na plné mety, čímž stáhla čtyři body.

Mistrovství světa v Peru se zúčastní osm týmů, hraje se systémem každý s každým. První dva celky si zahrají finále, další dva svedou bitvu o bronz. I proto je cílem českého týmu se dostat do čtvrtého místa. „Jenže týmy moc neznáme, což je spíše nevýhoda. Nám sedí, když víme, do čeho jdeme a můžeme se připravit,“ dodal trenér Kusý.

České juniorky mají na svém kontě v Peru jednu výhru nad domácími hráčkami. Dnes od 18:00 je čeká v Limě důležitý boj proti Nizozemkám. A v dalších dnech je prověří Kolumbie, Mexiko, Portoriko a Tchaj-wan. „Rádi bychom po dnešku měli dvě výhry,“ dodal Kusý.