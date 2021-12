Lakroska není podběrák na ryby, směje se brankář Slavík. Chce do Kanady

Občas slýchává, že jde s podběrákem na ryby. Nebo se síťkou chytat motýly. Lakroska pro brankáře má totiž specifické parametry, je větší a širší. A Josef Slavík s ní umí zacházet. V letošní zkrácené sezoně boxlakrosvé ligy zaznamenal ve 12 zápasech 466 zákroků s úspěšností 75 procent. Navíc jako brankář radotínského týmu Wolves se dostal do finále letošního Final Four. „Nečekal jsem takový úspěch. Jsem rád, že jsme se tam dostali a ukázali kvalitu,“ prohlásil Slavík, který má sportovní sen – v rámci boxlakrosu se dostat do Kanady.

Brána pro boxlakros není velká. Brankáři do ní nastupují ve výstroji a celkem jí prostorově zaplní. „Lidi si myslí, že tam není co bránit, že se tam stačí jenom postavit. Ale není to tak. Je to fyzicky hodně náročné. Hlavně v situaci, kdy soupeři útočí třeba tři minuty vkuse,“ doplnil Slavík, který si tuhle situaci rozhodně „užil“ právě ve Final Four. V posledním finálovém duelu nastoupil jeho tým proti slavným Custodes. A Slavík musel odrážet červenou lavinu snad v každé minutě.

„V českých podmínkách na těžšího soupeře nenarazíte,“ dodal gólman, který ve finále dostal 28 gólů. Ale spoustu jich odvrátil. „S Custodes v Radotíně trénujeme společně, takže jejich hráče znám. Proti nim je potřeba předvídat, co se stane. Není dobré zcela hádat, kam střílejí. Měl jsem v tom zápase hodně zákroků,“ doplnil Slavík, který se k lakrosu dostal přes svoji mámu, která tento sport rovněž hrála. A navíc vyrůstal v Radotíně.

Sám moc dobře ví, jak náročné je zabránit gólu. Třeba když proti němu vyběhne útočník, který vyskočí těsně před ním a pak lakroskou míč vystřelí. A nebo také provede náznak, aby brankáře zmátl. „Proto je důležité zalézt na brankovou čáru a vykrýt to. Je to hlavně o mrštnosti,“ dodal Slavík, který by rád co nejdříve odcestoval do Kanady. Tam je boxlakros národním letním sportem. „Možná se v příštím roce do Kanady vydám. Snad bych dostal šanci bojovat o místo v nějakém týmu skrze kontakty, které tady na Kanadu máme. Tam se hraje na mnohem vyšší úrovni, byla by to skvělá zkušenost.“