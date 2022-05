Přes překážky, ale bez koní. O nás bez nás, štve českého šampiona pětiboje

Změny jsou a budou velké. Moderním pětibojařům včetně těch českých se to ani trochu nelíbí. Přesto se Martinu Vlachovi právě v upraveném formátu o víkendu povedla velká věc. Jako první Čech od dob Davida Svobody zvítězil v závodu Světového poháru. Ani on ale neskrývá rozčarování z chování vedení mezinárodní federace, která má stále v plánu z tohoto tradičního sportu vyřadit parkur. „Zase rozhodují o nás bez nás!“

V semifinále se mu úplně nedařilo v šermu, a tak měl o víkendu v Budapešti Martin Vlach horší výchozí pozici do finále. Během něj už si vedl lépe, i tak ale do závěrečné disciplíny – kombinace běhu a střelby – vyrážel ze 13. příčky. Jenže právě ta je doménou českého moderního pětibojaře, což dokonale ukázal a závod SP nakonec ovládl.

Vyzkoušel si v něm, stejně jako všichni ostatní, alespoň částečně nový formát svého sportu, který bude na olympijských hrách v Paříži za dva roky. A na dalších Hrách by měl tento sport vypadat už úplně jinak. To se však většině pětibojařů nelíbí, a tak protestovali i v Budapešti. „Myslím, že se to stále stupňuje,“ přiblížil Vlach atmosféru.

Martin Vlach – vítěz Světového poháru, to zní skvěle, ne?

„No asi záleží, komu to budete říkat. Ale navzdory tomu, že český moderní pětiboj pravidelně získává pěkné výsledky a medaile, tak ve Světovém poháru to je první vítězství od Davida Svobody před jedenácti lety. Takže jsem za to rád. Honza Kuf tam má několik medailí, ale vždycky mu individuální zlato těsně uniklo. Já doufám, že jsem teď na sebe trošku upozornil i konkurenci, že jsem schopný závodit i s těmi úplně vepředu.“

Martin Vlach Narozen: 2. května 1997 (25 let) Disciplína: moderní pětiboj Největší úspěchy: 1. místo v závodu SP (2022), 2. místo na MS (2018) – štafeta, 3. místo na ME (2019) – individuální a soutěž týmů, 5. místo OH Tokio (2021) Zajímavosti: při sportovní kariéře se věnuje ještě studiu na právnické fakultě, kde je ve 4. ročníku

Závod už byl v novém formátu podobajícím se tomu, který by měl být v Paříži 2024. Jak vám sedí?

„Byl opravdu jen podobný. Na OH totiž bude daných 36 závodníků, ti půjdou tři kola pětiboje. My jsme teď sice taky šli tři kola, ale první je rozřazovací, nás tam bylo asi 70 mužů. Ti nejdřív soutěží o postup mezi 36 nejlepších a z toho se pak jde semifinále o finálovou osmnáctku. Zatímco na OH bude 36, budou tři skupiny po 12 a ty půjdou od 24 a pak o 12. Takže ve finále bude o šest lidí méně, než bylo teď. Na SP tak nejdeme, protože by to byly 4 závody, a to už je opravdu nemyslitelné.“

To je tedy hlavní rozdíl oproti olympijskému formátu?

„Ještě je tam jedna věc, a to ta, že na OH se ve všech kolech počítá s jízdou na koni, zatímco v SP je teď jen jedna jízda. Ale je pravda, že je to formát nejbližší tomu olympijskému. Ten si vyzkouším poprvé za měsíc a půl na finále SP, kde už je 36 lidí kvalifikovaných v rámci bodových zisků, takže formát by měl být úplně stejný jako ten devadesátiminutový v Paříži. Jinde si ho ale zatím vyzkoušet nemůžeme. Maximálně tak ty krátké intervaly mezi disciplínami.“

Můžete aktuální formát přiblížit, jak to jde den po dni a jaké je pořadí disciplín?

„Na úvod bych jen rád řekl, že za to, jak je to složité, nemůžu, to si vymyslela naše federace. Já s tím jako závodník vůbec nesouhlasím. Jsou tam třeba tři různé bodové zisky v šermu, což podle mě divák, který nesleduje pětiboj pravidelně, za dva roky v Paříži nepochopí. A to nechci nijak snižovat gramotnost diváků, ale ani já jsem to nemohl delší dobu pochopit.“

Pojďme tedy na samotný program…

„Závodníci jsou rozdělení do dvou, respektive tří kvalifikačních skupin, kde bojují, aby se dostali do semifinálové šestatřicítky. Začínáme šermem, každý s každým v rámci skupiny. Potom se plave, běží a střílí. Když už je určené semifinále, tak tam zase každý s každým šermuje, tomu se říká základní kolo šermu. Teď se to začne dramatizovat, ale zároveň už jsou všichni rozdělení do dvou skupin a v rámci nich jdou další den zbytek pětiboje, zatím ještě bez koní. A z toho se kvalifikuje finálová osmnáctka. Ti jdou další den už všechno. Začíná se jízdou na koni, pak bonusové kolo šermu, plavání a kombinovaná disciplína. Na olympiádě se na koních pojede víc. Na jednu stranu se naše mezinárodní federace snaží přiblížit pětiboj lidem, ale tohle je podle mě krok opačným směrem. Občas to chce nějakou grafiku, aby to člověk pochopil.“

Olympijský formát bude devadesátiminutový, což pro vás znamená, že se výrazně zkrátí pauzy mezi disciplínami. Už na OH v Tokiu jste se shodli s reprezentačním kolegou Janem Kufem, že to bude nebezpečné, co se týká zranění.

„To ano. Musíme k tomu přistupovat jinak. Jsou totiž dvě výkonnostní disciplíny hned za sebou, mezi kterými je něco mezi 15 až 20 minutami, podle toho, v jaké jste rozplavbě. Dřív se začínalo plavání, mezi tím byl šerm a jízda na koni, takže byly dvě a půl až tři hodiny času mezi plaváním a během. Když se člověk hodně unavil ve vodě, měl ještě čas zregenerovat. Tady když se zničíme plaváním, tak už se pak z toho nedá moc běžet, a už vůbec ne střílet. Hrozně se vám klepe ruka. Takže tomu teď uzpůsobujeme i trénink. Máme plavání a pak hned jdeme střílet a běhat, abychom si na to zvykali. Ale myslím, že je ještě hodně dlouhá cesta k tomu, abychom to ovládli tak, jak bychom si představovali.“

Dvě varianty překážek Mezinárodní federace moderního pětiboje (UIPM) otestuje dvě varianty překážkových závodů jako možnou náhradu za kritizovaný parkur. Se zkoušením nové disciplíny začne ihned po červnovém finále Světového poháru v Ankaře. O případné změně ve složení moderního pětiboje pak rozhodne kongres UIPM.

Zatím je součástí pětiboje i parkur. V Los Angeles 2028 už ale být nemá. Je toto rozhodnutí definitivní a ví se už, jaká disciplína by ho měla nahradit?

„Já doufám, že to definitivní není. Patřím mezi závodníky, kteří s tímto krokem nesouhlasí. Nevím, jestli vedení mezinárodní federace už má jasno, ale my závodníci zatím netušíme, čím by to mělo být nahrazeno. Ale to je takový evergreen, kdy se rozhoduje o nás bez nás. Ale já osobně nevidím disciplínu, která by to měla nahradit. Koně tam patří víc než sto let, tak si myslím, že by to tam mělo zůstat.“

Když tato informace vyšla na povrch, zvedla se velká vlna kritiky od současných i bývalých závodníků. Už se to uklidnilo, nebo to stále i na závodech vyvolává emoce?

„Mezinárodní federace se snaží tyhle hlasy docela utišit. Ale my proti tomu protestujeme stále. Teď jsme také někteří závodníci ve finále oblékli trička, kde jsme měli slogany na podporu jízdy v rámci moderního pětiboje. Nebylo to nic urážlivého, jen tam bylo napsané, že jsme pro to, aby jízda zůstala. A i tak se proti tomu zástupci federace ohrazovali a snažili se nás donutit, abychom trička sundali. Takže myslím, že se to neuklidnilo, spíš se to stupňuje. Federace navíc dělá vše pro to, aby se to neuklidnilo, pořád se snaží silou prosadit to, co chtějí. Ani ne to, co chtějí závodníci, protože když děláme nějaké průzkumy, tak většina závodníků s tím nesouhlasí.“

Takže je kvůli tomu na závodech napjatější atmosféra?

„Myslím, že ano. Jeden kolega během šermu vytáhl triko, na kterém byly napsány ty vzkazy, a hned za to byl penalizován žlutou kartou. A když si nás asi devět z osmnácti ve volném hodinovém bloku vzalo tyhle trika, tak se hned ohradili, že to není naše reprezentační oblečení a ať to okamžitě sundáme.“

Vraťme se k aktuální sezoně. Jaký vás teď čeká program?

„Letos jsou tři vrcholy – finále SP v červnu v Turecku. Pak máme v létě mistrovství světa, nejspíš v Káhiře, protože původně to mělo být v Číně. To by mělo být někdy na začátku srpna. A asi dva týdny poté bude mistrovství Evropy v Maďarsku. Ještě tam budou teď dva závody SP, ale těch už se asi účastnit nebudu. Protože body, které mám, by měly na finále stačit. Tak jsme se s trenéry dohodli, že to vynechám, protože tam jsou celkem malé časové rozestupy.“