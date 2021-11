Svoboda bojuje za záchranu jezdectví v pětiboji: Žádáme odvolání vedení!

Když se k němu minulý týden donesly zprávy, že chce vedení Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM) vyřadit jezdectví, bral to David Svoboda jako vtip. „Zpočátku jsem se tomu smál, připadalo mi to jako novinářská kachna. Což se bohužel nepotvrdilo,“ přiznává. Teď už spolu s tisícovkou sportovců a trenérů bojuje za koně, ale i za odvolání současného vedení.

Patříte k lidem, kteří se hodně angažují v aktuálním dění okolo moderního pětiboje. Jak vypadají vaše poslední dny?

„Myslím, že to začal Aleksander Lesun, olympijský vítěz z Ria de Janeiro 2016, který založil skupinu pětibojařských osobností mezi sportovci a trenéry, kde je jádro ‚odporu‘. Jsou tam stovky a stovky lidí, ani jsem to všechno nestihl prohlédnout. Takže si poslední dny čtu nekonečné konverzace, každou vteřinu mi tady pípá nějaký příspěvek. Jak to udělat, způsoby řešení. Skupina se přiléhavě jmenuje Pentathlon United.“

Co konkrétně v této skupině řešíte?

„Naformulovali jsme tam dopis, kde vyjadřujeme stanovisko, že jsme záměrem vyřadit jízdu z našeho sportu šokovaní a že žádáme odvolání vedení UIPM. To je první stanovisko, nebo spíš takové gesto, protože se to nestihne. Kongres je už za 14 dní, a kdybychom je odvolali, tak nemáme nové lidi místo nich. Protože výkonný výbor s tím vyšel na světlo světa až po termínu, do kterého se musely podat kandidatury na volební kongres.“

Vyřazení jezdectví z moderního pětiboje x sportovci se o tomto zvažovaném kroku dozvěděli z médií v polovině minulého týdne. x ve čtvrtek výkonný výbor Mezinárodní unie moderního pětiboje potvrdil, že tento krok schválil. x okamžitě se vytvořila skupina současných a bývalých sportovců a trenérů, kteří s tím nesouhlasí. V pátek 667 z nich vyzvalo v dopise současné vedení, aby odstoupilo. x 18. listopadu má proběhnout schůzka zástupců UIPM a Mezinárodního olympijského výboru, kde má být vyřazení jezdectví projednáno x 27.-28. listopadu se koná volební kongres UIPM

Takže se s tím v tuto chvíli nedá nic dělat?

„Někteří se bouří a budou žádat odložení kongresu. Ale vzhledem k tomu, jak je to tam v současné době nastavené, se dá předpokládat, že se to asi nestihne. To znamená, že teď to asi skončí, ale nechci předbíhat. Každopádně počítám s variantou, že to skončí gestem, že jim tisícovka lidí z pětibojařské komunity dá najevo, že už jim nedůvěřuje. Jak prezidentu Kalusi Schormannovi, tak celému výkonnému výboru. A že si přeje jejich konec.“

Takže se hledají noví kandidáti na posty ve vedení unie?

„Ano, ale nebude to vůbec jednoduché. Lidi by byli, ale jsou trochu otrávení. Protože takováhle politická situace je v pětiboji dvacet třicet let a všichni schopní, kteří by dokázali hájit zájmy sportovců a pětiboje v jeho původní podobě, se tam zkoušeli dostat už dřív a nešlo to. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

Vás kvůli kandidatuře někdo oslovil?

„Ne. Já ani v současné době nevysílám takové signály. Principiálně se tomu nebráním, ale aktuálně jsem tak zaneprázdněný, že bych to nemohl dělat. Minimálně teď příští půlrok nebo rok. Upřímně, sám sebe jsem tam kdysi teoreticky viděl, ale až tak po padesátce. Ale samozřejmě člověk musí brát příležitosti tak, jak přichází a ne jak si plánuje. Takže když to nepůjde jinak, půjdu do toho. Ale nemyslím, že to tam teď vytrhnu. Jsou tam mnohem povolanější lidé, i v českém prostředí.“

Co se týká hlavního problému, proč tato bouře vlastně vznikla, tedy vyřazení jezdectví z moderního pětiboje od sezony 2025, tak vy trváte na tom, aby zůstal zachován pětiboj v podobě, v jaké je nyní?

„Jádro opozice, která je teď především mezi sportovci, nemá problém moderní pětiboj reformovat a jít s dobou, ale nehodláme ho deformovat a škrtat disciplíny, které tam z podstaty patří. To tam v jedné z těch tisíců zpráv někdo právě takto hezky naformuloval.“

Prezident mezinárodní unie Schormann o víkendu prozradil, že o náhradní disciplíně za jezdectví už je rozhodnuto, i když ještě ve čtvrtek výkonný výbor sliboval, že do výběru budou zapojeni i sportovci. Jak se na takové jednání díváte?

„Nejdřív rozhodnou, že škrtnou jezdectví, ale ještě nevědí, co to bude za disciplínu a teď z nich vypadne, že už to teda vědí, ale ještě to nikomu neřekli. A to je přesně ten komunikační a i manažerský problém celého současného vedení. Prostě si dělají, co chtějí. A jestliže je to rozhodnuto, tak je to pravděpodobně rozhodnuto stejně jako při vyřazení jízdy, tedy za zavřenými dveřmi v rámci výkonného výboru. Ten sice nemá poslední slovo, to má kongres, ale ono je to asi jedno, i tam si většinou prosadí, co chtějí. Oni moc dobře vědí, proč to tak dělají… Abychom nestihli nic udělat.“

Prohlásil jste, že jste zpočátku věřil, že rozhodnutí o vyřazení jezdectví je jen plácnutí do vody. Věřil jste tedy, že tomu nakonec tak nebude?

„Ano, věřil jsem, že s tím takhle přijdou, aby celý svět viděl, že vedení navrhlo radikální řešení, že se toho nebojí. Současně my dostaneme čas, abychom se vybouřili, a oni na základě toho řeknou, že změny chtěli, ale sportovci a národní federace jim to nedovolili. Ale teď to vypadá, že se jízdy opravdu chtějí zbavit. Už tedy tak optimistický nejsem, bude to trochu náročnější, než jsem doufal.“

Sám jste měl s koněm potíže na Hrách v Pekingu 2008, kdy vás při soutěži zalehl. Jak vy vnímáte jezdectví v moderním pětiboji?

„Jezdectví do pětiboje neoddělitelně patří. Je to tam částečně adrenalinový prvek, co se týče losování, ale práce s koněm je unikátní. Je to tam navíc už přes sto let, takže si to bez toho neumím představit. Ale co se týče olympiády v Pekingu, to byl zrovna jeden z důvodů, proč se to teď řeší.“

Jakto?

„Mezinárodní unie dělá základní hloupé chyby, co se týče organizace jezdecké disciplíny, ale i pojetí Světových pohárů a soutěží nejvyšší úrovně, kde náročnost parkuru neodpovídá tomu, co pak staví na olympiádách. Navíc na OH se dostanou přes politiku kvót i závodníci, kteří nejsou tak dobří, aby se za normálních okolností do finále dostali. Jezdí objektivně hůř, než světová špička. A když si tam pak někdo takový rozbije ústa, vrhá to špatné světlo na celý pětiboj.“

Je to tedy tak, že z řad sportovců nyní přichází návrhy, jak by se to dalo dělat lépe při zachování jezdectví?

„Ano. Mezinárodní chat je plný návrhů, jak se dá dělat jezdecká část lépe, aby to bylo regulérní, dalo se na to dívat. Jedna z věcí je, že by bylo dobré, aby se losovalo už z koní, kteří prošli přes testovací skákání čistě a ne aby už tam byly obrovské rozdíly, když to jedou se svými jezdci a majiteli, kteří je znají. Pak se nemůžou divit, že když takového horšího koně dají pětibojařům, že jsou tam karamboly. Tam je sto věcí, které se dají dělat lépe. Jen jde o to, aby je někdo chtěl slyšet a implementovat.“

Jste zastáncem tradičního pětiboje, ale i přes to, napadá vás, jaká disciplína by mohla jezdectví nahradit, aby alespoň trochu dávala v programu tohoto sportu smysl?

„Ne, žádná mě nenapadá a žádná by podle mě nedávala smysl. Jestli to změní, tak mě to moc nezajímá. Pokud jsou před námi poslední tři roky s jezdectvím, tak si je hodlám užít jako trenér a pak se budu rozmýšlet, co dál. Asi by mě to už nebavilo, protože z mého pohledu už by to moderní pětiboj nebyl. Ten je s jízdou na koni. Pokud se to vymění za jinou disciplínu, tak už to bude jiný pětiboj, ale ne ten moderní, můj. A takhle to mimochodem vnímají všichni sportovci.“

Když si ještě na závěr shrneme termíny. Volební kongres Mezinárodní unie moderního pětiboje je 27.-28. listopadu. Jednání s MOV, kde už mají být oznámeny konkrétní změny, v tomto případě vyřazení jezdectví, je však 18. listopadu. To tedy znamená, že už nebude možné toto rozhodnutí přehlasovat.

„Je to přesně tak. Je to už vlastně dohodnuté. Takže to, co se teď řeší, jednoduše řečeno, je udělat co největší zemětřesení, upozornit na to co nejširší sportovní publikum po celém světě, aby se vědělo, že s tím prostředí pětibojařů nesouhlasí a že lidé ve vedení nemají důvěru. Pojďme to řešit v následujících měsících, maximálně letech. V blízké době by se mělo rozhodovat, jaký formát a složení disciplín bude mít pětiboj na hrách v Los Angeles 2018. Takže toho času možná už moc není.“