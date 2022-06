Úžasné! Mladý badmintonista válí i bez ruky, sportu se nechce vzdát

Narodil se bez levé ruky, ale ani tenhle handicap ho neodradil od sportu. Ten je pro něj vášní.

Drží se statečně, neřeší, že má nějaké omezení. „Nic takového nevnímám. Považuji se za závodníka, jako každý jiný. Jediný recept je neustále trénovat, zlepšovat se a věřit ve své sny. Někdy sice nejde vše podle představ, mé omezení se projeví, ale nedělám si z toho velkou hlavu a jedu dál,“ tvrdí velký bojovník.

Může sloužit jako inspirace pro ostatní. Všechno jde, když se chce…

Rataj se vedle badmintonu věnuje i golfu. „Tyhle dva sporty jsou pro mě v současnosti číslo jedna a chtěl bych v nich být úspěšný. Ostatní jsem trochu upozadil,“ tvrdí sportovec z Plzeňského kraje v rozhovoru pro web olympijského týmu.

Na některé sporty protézu, vyrobenou na míru, používá, na jiné ne. Takže jak to řeší? „V každém sportu je to hodně individuální. Často se rozhoduji přímo na místě. Například v badmintonu se mi s protézou lépe podává, ale hůře pohybuje. V soutěži jednotlivců tedy nastupuji výhradně bez protézy. Naopak v zápasech dvojic, kdy rozhoduje kvalita podání, hraji převážně s protézou. Měním to podle komfortu a potřeby,“ hlásí Rataj.

Na Olympiádě dětí a mládeže chce mít hlavně radost ze sportu. Nežene se za výsledky. „Mám touhu utkat se s nejlepšími badmintonisty v republice a dokázat, že jim můžu konkurovat,“ říká 15letý vášnivý vyznavač všech možných aktivit. Dobře ví, jak je sport důležitý.

„Pohyb je zábava, naplňuje mě ze všeho nejvíc. Nikdy nehodlám přestat sportovat,“ tvrdí Rataj, jenž je velkou inspirací pro ostatní.