Jasný postup! Ondra má druhé semifinále, stihl i bavit. Slaví také další Češi

Eliška Adamovská (vlevo) na ME v Mnichově • Reuters

Sportovní lezec Adam Ondra postoupil na mistrovství Evropy v Mnichově po boulderingu do semifinále i v lezení na obtížnost. V kvalifikaci své oblíbené disciplíny obsadil první místo. Spolu s šestým mužem z loňských olympijských her si účast v nedělní soutěži zajistil i Martin Stráník. V kvalifikaci žen v boulderingu uspěla z české trojice jen Eliška Adamovská. Lezkyně, která ve čtvrtek postoupila i v obtížnosti, do semifinále prošla z 15. místa.