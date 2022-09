Strhující finiš! Vítězem Birell Grand Prix Praha je Maročan Amghar

Birell Grand Prix Praha se do centra metropole vrátila po tříleté odmlce způsobené restrikcemi v boji proti covidu. A lepší comeback si fanoušci běhání přát snad ani nemohli. Startovní listina Birell Běhu na 10 kilometrů byla plná velkých jmen. Jedním z největších favoritů na vítězství byl světový rekordman na této trati Rhonex Kipruto, někdejší člen domácího týmu RunCzech Racing, který se však oproti očekávání umístil až na osmém místě.

S desetikilometrovou tratí, která pro všechny začala na Náměstí Republiky, si nejlépe poradil Hicham Amghar z Maroka. „Jsem velmi šťastný, protože jsem tento výsledek vůbec nečekal. Noc jsem navíc kvůli špatnému spojení strávil na letišti, do Prahy jsem si tedy přijel spíše jen tak zaběhat a neměl žádná velká očekávání. Byl to ale fantastický závod, skvělé počasí a hlavně neuvěřitelní fanoušci. Jsem nadšený, byla to nádhera a do Prahy se určitě chci vrátit,“ radoval se osmadvacetiletý závodník. V roce 2018 si v Praze zaběhl osobní maximum, nyní ho na stejném místě překonal. „Jsem tady potřetí a rozhodně to je ta nejlepší účast. Určitě přijedu i příští rok. Tenhle závod je úžasný, jeden z nejrychlejších na světě, a to mi vyhovuje,“ doplnil šampion. Jen o vteřinu za ním dosprintoval Etiopan Tadese Worku Gebresilase (27:25), na stupně vítězů se probojoval ještě Keňan Patrick Kabirech Mosin (27:27).

2 minuty a 36 vteřin ztratil na vítěze český závodník Patrik Vebr. Jeho vítězství se nečekalo. „Chtěli jsme mířit na čas kolem třiceti minut. Byla tam taková skupinka a vyšlo to nejlíp pro mě. Noční Praha je naprosto skvělá, fanoušci podél trati byli fantastičtí. Já ten závod miluju. Běžel jsem ten závod podruhé a podruhé jsem si na něm udělal osobní rekord,“ jásal Vebr. Nejrychlejší Češkou se stala Tereza Hrochová. „Atmosféra byla úžasná, diváci nás hnali dopředu, byl to nádherný závod,“ zářila česká vítězka.

Triumf mezi ženami získala největší favoritka Irine Chepet Cheptai. Trať zvládla za 30:16. „Počasí bylo pro závod skvělé, byl to obrovský rozdíl proti hroznému počasí při jarním půlmaratonu v dubnu. Běželo se mi skvěle a fanoušci byli taky výborní. Prostě krásný závod, určitě se chci do Prahy vrátit,“ prohlásila třicetiletá Keňanka. Druhé místo obsadila Jesca Chelangat (30:23), třetí skončila Faith Cherono (30:56).

Na start závodu Birell Běhu na 10 km, jehož charitativním partnerem byla nezisková organizace Cesta za snem, se postavilo téměř 5500 běžců. Mezi nimi například i pražský primátor Zdeněk Hřib. Už od 18:00 byl na programu Birell Grand Prix Praha adidas Běh pro ženy 5 kilometrů, který byl spojený s neziskovou organizací Loono a kterého se zúčastnilo na dva tisíce závodnic. „Tento závod v magickém prostředí podvečerní Prahy byl znovu plný neuvěřitelné energie. Věřím, že si z něj všechny dámy odnesly krásný zážitek,“ dodal Capalbo. Celkově se na start obou závodů postavilo téměř 7500 běžců.