Ondra je zpět z Norska: Project Big odolal. Film? Žádné lezecké porno

Na umělých stěnách jsou Adam Ondra s Jakobem Schubertem velcí soupeři. Ve skalách Flatangeru se dali dohromady, ale ani společné síly dvou zřejmě nejlepších skalních lezců na světě nestačily na další z projektů Mission Impossible, jimiž se Ondra proslavil.

„Po mistrovství Evropy v Mnichově jsme se s Jakobem společně vydali zkoušet tuhle výzvu. V našem sportu je naprosto unikátní, že do určité míry spolupracujeme,“ vysvětluje Ondra. „Na závodech je to jakási rivalita, ale zdravá soutěživost. Na skalách jsme společně zkoušeli najít cestu. Je to výhodné. Je pravděpodobnější, že nalezeme správnou sekvenci.“

V norském Flatangeru už je vytýčená nejtěžší světová cesta s označením 9c, tzv. Project Hard, který Ondra později překřtil na Silence. Hned v sousedství pak navrtal nýty dalšího bonbonku, tzv. Projectu Big.

„Měl jsem z něho až příliš velký respekt. Když jsem se teď na tu linii díval, je to, jako když se člověk koukne na stěnu El Capitana. Říká si: Tam se nic nepovede…“ líčí Ondra. „Na rozdíl od cesty Silence, která je o jednom extrémně těžkém místě, Project Big je o silové vytrvalosti. Je tam krok, který nás s Jakobem strhnul, a nepodařilo se nám tam nikdy dostat. Je to víc prototyp moderního lezení. Oba se chceme vrátit, uvidíme, jestli bude počasí v tomto roce ještě přívětivé.“

Ondra se přelomovými skalními projekty tradičně odměňuje po sezoně lezení na umělých stěnách. V srpnu na evropském šampionátu v Mnichově, kde lezecké disciplíny probíhaly v euforické atmosféře náměstí Königsplatz před klasicistními sloupy brány Propylaea, získal zlato v lezení na obtížnost, bronz v boulderingu a stříbro v olympijské kombinaci. V sezoně taky vyhrál závod SP na obtížnost v Chamonix a boulderingový závod Evropského poháru v Praze.

V příštím roce se už do Česka po dlouhých čtrnácti letech vrátí závod Světového poháru. Závody v boulderingu se uskuteční od 2. do 4. června na Letné. V programu soutěže pražský podnik vystřídá tradiční akci ve švýcarském Meiringenu.

„Je to obrovská prestiž, nebylo vůbec jednoduché to získat. Museli jsme dokázat, že umíme uspořádat akci na nejvyšší úrovni a Evropský pohár v květnu měl výborný ohlas,“ pochvaloval si Jan Bloudek, předseda horolezeckého svazu.

Fanoušci se tak můžou těšit na stěnu, která vyroste přímo před panoramatem Hradčan.

„Mám strašnou radost, že to bude zrovna v Praze na Letné. Bude fantastické, když na fotkách bude Pražský hrad,“ usmívá se Ondra.

Už koncem října půjde do kin dokument ADAM ONDRA: Posunout hranice. Lezecké filmy v čele se slavným Free Solo o Alexi Honnoldovi si v posledních letech získaly velkou popularitu. Ondra ale věří, že film o něm jde za hranice klasického lezeckého dokumentu.

„Rád bych pozval všechny diváky, nejenom fanoušky lezeckého sportu, ale naprosto všechny. Většina lezeckých filmů nebo videí je určitá forma lezeckého porna, jak my říkáme, zatímco tohle je dokument spíš o mě, než o mém lezení,“ říká Ondra. „Do určité míry jsem měl problém nechat kameramany víc nahlédnout do mého soukromí, abych se víc otevřel. Ale zpětně musím říct, že to je to, co dělá ten film silný. Je to film, který asi nejvěrohodněji vykresluje, jaký opravdu jsem.“

TRAILER_ADAM ONDRA_PUSHING THE LIMITS.mp4 from Alice Tabery on Vimeo.