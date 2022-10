Lipták chce do Paříže, teď ale do lesa: I vítěz OH může padnout na držku

Rozhodně to byla úspěšná sezona. I den po nevydařeném individuálním závodu na mistrovství světa to musel konstatovat olympijský vítěz z Tokia ve střelecké disciplíně trap Jiří Lipták. Aby ne, vždyť se v ní stal mistrem Evropy, čímž navíc získal pro Česko jedno místo pro Hry v Paříži 2024. Zvládl to i po náročném programu, který za rok od vítězství v Japonsku utichl jen během závodů. I proto se těší, až teď, jakožto milovník myslivosti, po setmění nasedne do auta a odjede do lesa.