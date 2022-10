Světový šampion Koukal dorazil podpořit běžce na Mattoni Liberec Nature Run.

Už popáté se oblíbený běžecký závod z dílny RunCzech uskutečnil v Liberci. Centrum tak zaplnili amatérští a profesionální běžci, kteří vyrazili buď do 22 kilometrové, nebo 12 kilometrové trasy. Ta vedla také přes obávaný žulový lom, kam běžně veřejnost zavítat nemůže. A samozřejmě také do Jizerských hor. „Jsem hlavně trailový běžec. Když bych si mohl vybrat závod, tak s pořádnými terény. Po asfaltu a v ulicích mě to nebaví, toho máme dost ve všední dny. Příroda je mnohem hezčí, tam je nejlepší běhat,“ dodal Koukal, bronzový olympijský medailista z Vancouveru v roce 2010.

O víkendu dorazil Koukal také do Liberce. Ne však jako účastník několikakilometrového závodu, ale jako podpora profesionálů i hobby běžců. Úspěšný běžec na lyžích ale fandil i účastníkům nesoutěžního rodinného běhu. A atmosféru oblíbené akce si pochvaloval. „Dětí bylo dost, i když počasí nebylo zcela ideální a mírně pršelo. Je důležité jít příkladem a navádět děti k pohybu. Zkoušet třeba různé sporty, nikdy nevíme, co je bude bavit. Třeba jim pomoct najít aktivitu, která jim půjde. Nemusí to být jenom běhání, ale klidně gymnastika nebo kolektivní sport,“ dodal Koukal.

Mattoni Nature Run Liberec se zúčastnilo přes 2000 běžců, nejrychleji 22 kilometrovou trať zvládl Vít Pavlišta, mezi ženami pak Tereza Novotná. Po celý den byly vidět skvělé výkony. „Jsme už poněkolikáté partnerem akce, kde hlavní roli hraje sport a pohyb. Chceme nadále podporovat to, aby Liberec byl centrem závodu Mattoni Nature Run. Zatím jsem nenašel čas se zúčastnit běhu, ale doufám, že se mi podaří zaběhnout aspoň ten 12kilometrový. Vím, že hejtman Martin Půta se ho zúčastňuje,“ dodal Jaroslav Zámečník, primátor Liberce.