Louda titul neobhájil, badmintonový Czech Open vyhrál Dán Svendsen

Maximem pro domácí hráče na mezinárodním turnaji v Praze bylo čtvrtfinále. Do něho se dostala také Kateřina Tomalová, která podlehla Dánce Frederikke Lund. Žebříčkové postavení nepotvrdila Tereza Švábíková – turnajová jednička nestačila ve druhém kole na Maďarku Moniku Szoke po boji ve třech setech. „Se svojí hrou jsem byla docela spokojená, možná kdyby byly o trochu rychlejší míče, mohlo mi to ještě více vyhovovat. Frederikke na tom byla ale silově o něco lépe, byla to dost přestřelovaná a když se jí podařilo zatlačit do zadní části kurtu, tak jsem se z toho úplně nedokázala dostat a najít nějaký konečný úder,” komentovala česká singlová dvojka.

Do čtvrtfinále se probojovala také česká dvojice Jaromír Janáček a Tomáš Švejda. V něm však nestačili na pár z Čínské Tchaj-peje. „Neskončili jsme tak, jako bychom chtěli. I tento třísetový zápas prohraný proti asijský dvojici se nám bude hodit do budoucna,“ dodal Tomáš Švejda, který společně se svým parťákem bude v příštím týdnu bojovat v domácí extralize.

Hodně se slibovalo od Jana Loudy, který v loňském roce Czech Open konaný v Brně opanoval. A na cestě porazil několik kvalitních soupeřů z Asie. Druhý nasazený hráč si letos nejprve poradil s Karlem Kertem z Estonska, pak vyřadil Francouze Valentina Singera, jenže poté nestačil na badmintonistu z Čínské Tchaj-peje. „Soupeř měl dobře pokrytou síť, chodil rychle dozadu a tvrdě útočil. S tím jsem měl trochu problémy. Na druhou stranu mé útoky dobře dokázal pokrývat,“ hodnotil Louda, 69. hráč světového žebříčku.

„Na kurtu jsem se cítil dobře, možná jsem chodil v některých chvílích moc na riziko, ale výkon špatný nebyl, navíc mi pomohlo to, že jsem si vůbec nepřipouštěl tlak a neřešil jsem domácí prostředí, které mi naopak pomáhalo a užíval jsem si podporu diváků, kteří přišli zafandit,” chválil několikanásobný domácí mistr zaplněné tribuny v sobotním programu Louda, jenž se v dalším týdnu soustředí na extraligu smíšených družstev. Také v dalších finálových duelech na Czech Open to byl především souboj dánských a asijských reprezentantů.