Skvělá australská mise! Squashista Švec vybojoval čtvrtfinále

Nabírá formu! Martin Švec byl před domácím turnajem Czech Open v Brně několik týdnů v Austrálii. A tam se skutečně dobře rozehrál. Vždyť na Canberra Open a pak v Sydney se pokaždé dostal do čtvrtfinále. Přitom se jednalo o velmi dobře dotované turnaje se skvělou konkurencí. „Jsem spokojený maximálně. Letěl jsem do Austrálie s cílem uhrát dvě čtvrtfinále a to se také povedlo. Nechybělo moc a mohl jsem se dostat také do semifinále,“ prohlásil Švec, pro kterého to byly první takové výsledky na turnajích s dotací 20 a 30 tisíc dolarů.