RedFace zaskočil zájem lidí o facky: Jedna z výzev míří na Leoše Mareše

Spory o počty na Instagramu, nebo konflikty krásek. I to může být motivace pro souboj ve „fackované“. Právě to se ukazuje při rozjezdu nové organizace RedFace, která uspořádá první turnaj v dubnu v pražské hale O2 Universum. „Předčilo to naše očekávání, stává se z toho boom, což je pro nás příjemná zpráva,“ tvrdí zástupci nové organizace.

Vycházející značka RedFace zaznamenala ještě před svým oficiálním startem mimořádný zájem ze strany fanoušků, a tak míří rovnou do jedné z nejlepších sportovních hal v Česku. A to do O2 Universum. První turnaj ve „fackované“ se uskuteční v dubnu.

Aktéry prvních soubojů na „tvrdé dlaně“ bude RedFace postupně představovat. Zatím jsou známa například dvě jména a to modelky Věry Cinkové a influencera Tomáše Chlupa.

Právě druhý jmenovaný je po fotbalistovi Petru Čechovi nejúspěšnějším tuzemským zástupcem na Instagramu, kde má přes 1,4 milionu followerů. Třetím rokem se zabývá crossfitem, předtím se několik let věnoval vytrvalostním sportům.

Jak známo, nejvíc se v souvislosti s Instagramem mluví o Leoši Marešovi, a právě jej by chtěl Chlup vyzvat na souboj ve fackované.

„Někdo mi říkal, že je Leoš naštvanej, že mám víc followerů než on. Což může být samozřejmě mýtus, myslím, že jemu je to jedno. Ale pokud ne, Leoši, je to výborná výzva a můžeš mi nafackovat, protože já to přijmu,“ vysvětluje Chlup, proč by chtěl za ideálního soupeře právě populárního moderátora. „Budu stát u stolu, necuknu a ty mi můžeš jednu napálit. Takže jestli máš problém, že mám víc sledujících, pojďme si to vyříkat ke stolu.“

Chlup prý o účasti v novém projektu dlouho neváhal.

„Víceméně jsem se rozhodl hned, když se mě zeptal kamarád Freescoot, protože mám rád šílený výzvy. Věřím, že to lidi budou sledovat,“ říká úspěšný influencer a prozradil, jak se hodlá na souboj dlaní připravovat. „Teď jsem začal víc trénovat i MMA, box, celkově bojový sporty. Takže v rámci přípravy.“

Bude snad Chlup brzy prát v kleci či ringu?

„Je to možný… Ještě s tím nemůžu úplně ven, není to oficiální.“

Nad nabídkou od RedFace dlouze neuvažovala ani Věra Cinková, modelka a sportovkyně známá na Instagramu jako @jmenujusevera.

„Byla jsem rozhodnutá takřka hned. Přijde mi to jako fajn, start v něčem úplně novém,“ vysvětluje Cinková. A ví, koho by ráda vyzvala. „Za soupeřku bych si přála Barboru Mlejnkovou (známá pokerová hráčka). Mám s ní delší dobu problém a myslím, že těmi fackami by se to mohlo srovnat.“

Právě v ženské kategorii nemá RedFace stanovené váhové kategorie. Hrozí tak, že by se blonďatá kráska mohla profackovat ke klání s výrazně těžší soupeřkou. Z toho ale nemá obavy. „Myslím si, že moje pravá ruka bude rozdávat velké facky.“

O2 universum je hala s maximální kapacitou čtyř a půl tisíce diváků, RedFace má ale vyšší cíle.

„Pokud má naše organizace zanechat nesmazatelnou stopu, tak si nesmíme dávat malé cíle. Myslím, že O2 Universum je v tomto směru krásný start, abychom potom mohli na konci roku 2023 přejít jenom sto metrů doprava a tam už je O2 arena. Těším se na to, bude to pecka!“ říká Michal Kavalčík, moderátor organizace.