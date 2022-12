Česko pozná fackovanou. Moderátor Kavalčík: Do roka a do dne v O2 areně!

Čeští diváci už mohli vidět v rámci bojových sportů ledacos. Od souboje dva na dva po polštářovou bitvu. Teď je tu ale další novinka. Takzvaně fackovaná. Tedy klání, v němž se soupeři pouze fackují. Postaví se proti sobě, hodí si korunou, a plesk! Turnaje přesně v tomto „stylu boje“ bude pořádat nová organizace RedFace. Jejím moderátorem se stal Michal Kavalčík, jenž v prvním promo videu hlásí: „Teď tady teprve budou líííítat booomby!“ Klání ve fackování se staly nejprve velmi populární v Rusku, teď ale zažívají velikou popularitu i v Americe. Jaký úspěch lze čekat v Česku? „Chceme do roka a do dne vyprodat O2 arenu. To je náš sen,“ říká Kavalčík v rozhovoru pro iSport.cz.

Budete moderátorem RedFace, tedy turnajů ve fackování. Jak dlouho jste zvažoval, jestli se do toho zapojit?

„Tak pro mě je to celkem čerstvá informace. Dozvěděl jsem se to tak před třemi čtyřmi týdny, kdy mi byla nabídnuta tato možnost. A já jsem vlastně neváhal, protože je to show a já jsem vždycky toužil moderovat tyhle velké věci. Jednak je v tom adrenalin, vzrušení a myslím si, že i u těchto show bude muset být trochu i legrace. Jak lidově říkáme, p*del. A myslím, že i proto karta padla na mě. Spojíme tam úplně vše. Profesionální vtipnej moderátor!“ (směje se)

Viděl jsem tu upoutávku, kde říkáte, že budou lítat bomby…

(vskočí do řeči) „Teprve teď začnou lítat bomby! Na nikoho tím ale neodkazujeme, jsou to věci mezi nebem a zemí, takové náhody.“ (pousmívá se)

Uvažujete o tom, že byste z role moderátora přešel i do pozice… Nevím, jestli se říká zápasníka?

„Spíše soutěžícího. Ale ne, v žádném případě. Já jsem i říkal pořadatelům, že bych si tam nestoupl asi ani za ten milion. Myslím, že kdybych já schytal facku, tak to skončí dvojitou frakturou lebky, zlomená čelist a možná i klíční kost. Takže bych dostal jednu facku a skončil na jipce.“

Mimochodem facka, to je skoro národní tradice. V tom má asi každý Čech nějaké zkušenosti. Takže to bude sport skoro pro každého, ne?

„No, ono to vypadá, že to je samozřejmě velmi jednoduchá disciplína. Myslím si, že se přihlásí spousta účastníků, kteří třeba jsou takoví ti, jak bych to řekl, víkendoví návštěvníci fitness centra. Makají na sobě, mají neskutečný bicáky, tricáky a chtěli by možná v tomhle sportu něco dokázat. Určitě to čtenáři znají z různých videí z východu. Ale taky z Ameriky. Takže fackovaná má velkou tradici. Ale já myslím, že když tady můžou lítat flákance ve sněmovně, proč by nemohly lítat za jeden milion profesionálně pěkně někde v hale.“

Říkáte v hale. Jaké máte v tomto směru mety?

„Chceme do roka a do dne vyprodat O2 arénu. To je náš sen. Takže půjdeme malými krůčky směrem vzhůru. Uvidíme, zdali se nám to povede do roka a do dne, ale bylo by to hezký, a to je náš velkej sen.“

Jak jste řekl, může to působit jako jen nějaká legrace, ale na druhou stranu tam asi budou určitě nějaké zdravotní kontroly, že?

„Určitě, to také. Ne každý, kdo se přihlásí, bohužel, splní veškeré podmínky. Ale všechno se lidé dozvědí na našich internetových stránkách. A samozřejmě ten sport má svoje velká a docela i drsná pravidla. Takže to není jenom o tom přijít a někomu dát facku. Rozhodně to není tak jednoduché, jak to vypadá. Nemůže si tam opravdu stoupnout každý.“

Na co se nejvíc těšíte, co vás na RedFace nejvíc baví?

„Těším se na to, co v téhle zemi ještě není, nebylo a my to teprve budujeme. A budeme se snažit, aby byla velká show, velká zábava. A myslím, že tady můžeme mít do roka a do dne takzvaně ‚nového Karlose Terminátora Vémolu‘. Můžeme prostě najít úplně nového borce, který tady profackuje celou Českou republiku, vyhraje milion korun a bude z něho úplně nová hvězda a třeba pak skončí i v MMA, je to možný.“