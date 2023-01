Šéf UFC White řeší vážnou kauzu: Na veřejnosti zfackoval svou ženu

Známý americký bulvární web TMZ předložil v pondělí svým čtenářům video, na němž UFC prezident Dana White několikrát udeřil svou ženu Anne Whiteovou. Došlo k tomu na oslavě nového roku v Mexiku. Jeden z účastníků párty v El Squid Roe (Cabo Bar & Restaurant) natočil moment, kdy se pár zjevně pohádal, Anne svému muži vlepila facku, a ten jí úder hned dvakrát vrátil. Došlo k tomu krátce poté, co všichni v klubu přivítali nový rok 2023.

Whitovi slavili s přáteli ve VIP zóně nad tanečním parketem. Když došlo k fyzické konfrontaci, chvíli trvalo, než přátelé kolem jejich hádku přerušili. Konflikt ale netrval déle jak minutu. Svědci na místě pak popsali, že oba manželé vypadali před incidentem výrazně opile.

Redakce TMZ dala Whitovi hned možnost se k celému případu vyjádřit: „Slyšeli jste mě mnohokrát mluvit o tom, že neexistuje omluva pro chlapa, který vztáhne ruku na ženu. A teď mluvím o tomhle na TMZ. Jsme s manželkou svoji téměř třicet let. Známe se asi od dvanácti let. Očividně jsme si spolu už něčím prošli. Máme spolu tři děti a tohle je jedna ze situací, která je hrozná,“ přiznal White. „Je mi to trapné. Ale je to jeden z momentů, kdy se zajímáme hlavně o naše děti. Video jsme dětem ukázali a teď se více soustředíme na naši rodinu. Lidi na to budou mít svůj názor. Většina těch názorů bude správná, zvláště směrem k mé osobě. Nikdy nevztahuj ruce na ženu! S manželkou se milujeme, jsme spolu dlouho a tohle je jedna z nešťastných situací.“

Prezident největší MMA organizace také přiznal, že jeho jednání podpořil alkohol a moc si z incidentu vlastně nepamatuje.

„Bylo tam určitě hodně alkoholu. Ale neexistuje žádná omluva. A já se nijak nevymlouvám. Je to poprvé, co se nám něco takového přihodilo a lidé řeknou, co řeknou. A cokoliv řeknou, bude to zaslouženě. Nelze to omluvit. Nevíme se ženou, co se vlastně stalo, a navzájem jsme se jeden druhému omluvili.“

K incidentu se vyjádřila i Anne. „Dana a já jsme manželé téměř třicet let. Říct, že je něco takového ojedinělé, je slabé slovo. Ještě nikdy se nic takového nestalo. Bohužel jsme oba na Silvestra moc pili a věci se vymkly kontrole na obou stranách. Mluvili jsme o tom jako rodina a jeden druhému jsme se omluvili,“ potvrzuje žena vyjádření partnera. „Doufám, že lidé budou respektovat naše soukromí kvůli dětem.“

Neví se, jestli jsou do celého incidentu zapojeny úřady. Web MMA Junkie požádal o komentář firmu Endeavour, mateřskou společnost UFC, stejně tak televizní partnery Disney a ESPN. Zatím bez odpovědi. Stejně tak mlčí i společnost TBS, tedy televizní partner Whitovy ligy Power Slap, v níž se soutěží ve fackování. Právě promování této nové „zábavy“ bude teď pro Whita celkem problém. Muž, který na veřejnosti zfackoval svou ženu, by asi neměl dělat promo na „bitky v propleskávání“.