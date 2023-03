Skleněný klenot za miliony. Squashisté slaví výročí turnajem v Harfě

Už ve čtvrtek vypukne 31. mistrovství ČR ve squashi a v Galerii Harfa čeká hráče skutečný klenot. Skleněný kurt složený z 26 panelů se stavěl po dobu tří nocí. „Jen jeho instalace stojí 250 tisíc korun. Nemohlo se stavět v době, kdy bylo centrum otevřené. Přivezli jsme ho sem v sobotu večer a dávali dohromady asi 26 hodin,“ prozradil za organizátory šampionátu Tomáš Fořter.

„Kurt jsme pořídili během covidové doby, teď v něm můžeme pořádat na Harfě republikový šampionát,“ pochvaloval si předseda České asociace squashe Tomáš Cvikl.

Oproti staršímu modelu disponuje kurt lepší viditelností – má tmavší skla a zejména zcela tmavou dřevěnou podlahu. „Je to z toho důvodu, aby byl na něm lépe patrnější bílý míček. A to jak u diváků na místě, tak v televizi. Opticky komfortnější to bude také pro hráče,“ řekl Fořter.

„Je to rozhodně nejlepší skleněný kurt, na kterém jsem kdy hrál,“ hlásil Viktor Byrtus. „Už při příchodu ke kurtu jsem říkal, že je to absolutní bomba. Když venku bude tma, kurt krásně vynikne. Je to specialita. Celá česká špička pomýšlí na vítězství, nikdo si to nejde jen tak užít. Beru to ale s pokorou,“ vyprávěl na středeční tiskové konferenci Marek Panáček.

Squashisty čekají na domácím šampionátu velmi rychlé podmínky.

„Člověk si na to musí zvyknout, míč se odrazí rychleji. Je potřeba být opravdu hodně ve střehu, od zadní stěny se odrazí dál,“ popisovala Natálie Babjuková, první nasazená žena na turnaji. „Cíl je zvítězit, ale taky z toho mít radost.“

V mužské kategorii budou mezi hlavní favority patřit Daniel Mekbib i Martin Švec. „Motivaci cítím obrovskou. Pokud nezvítězím, asi se k republice začnu upínat,“ prohlásil Švec.

Vysoké ambice mají kromě obhájce titulu Jakuba Solnického i Byrtus a Panáček, který se před dvěma lety dostal do finále. Překvapit může i Ondřej Vorlíček.

V ženách je situace o trochu klidnější, Anna Serme kvůli těhotenství hrát nebude, favoritkou tak bude Olga Kolářová. Vpředu chtějí být také Babjuková nebo Eva Feřteková.

Turnaj startuje ve čtvrtek, semifinálové zápasy jsou na programu v sobotu od 16.30, nedělní finálový program pak od 16.00. Utkání budou k vidění na iVysílání České televize.

V sobotu večer se pak oficiálně oslaví 30 let od založení squashe v Česku.

Cílem organizátorů je čím dál víc rozšiřovat hráčskou základnu. „Squash je skvělá zábava a hráči se u něj musejí opravdu hodně hýbat. Čím víc lidí tohle objeví, tím budeme radši,“ dodal Tomáš Fořter.