Stříbrný Krpálek: Měl jsem černo. Hokej? Slovákovi jsme se vysmáli

Sbírka judisty Lukáše Krpálka z globálních akcí je kompletní. Na světovém šampionátu bral po dvou zlatých a dvou bronzových poprvé v kariéře stříbrnou medaili. „Chtěl jsem to dokompletovat trošku zlatější medailí. Ale potom, jak jsem se cítil posledních deset dní, jsem za tu stříbrnou nesmírně šťastný,“ řekl Krpálek. Medaili vybojoval po léčbě antibiotiky, většinu závodu bojoval bez svého vyloučeného trenéra. A byl to úspěch při první vrcholné akci po návratu do polotěžké váhy.

V hale byl od prvního zápasu programu do toho posledního. Na tiskovku po stříbrném závodě si ale Lukáš Krpálek našel čas hned. Seděl zrovna v autobuse cestou z arény Ali Bin Hamada Al Attiyaha do hotelu. Když domluvil prvních pár vět, řidič zhasnul. Jakmile Krpálek skončil, vystupoval už na ulici s řadou mrakodrapů v centru Dauhá za zády.

Jak náročné pro vás bylo získat tuhle medaili poté, co jste těsně před odletem na šampionát onemocněl a musel brát antibiotika?

„Po třetím zápase jsem myslel, že je můj poslední. Měl jsem černo před očima, celý den jsem se klepal. Bylo to náročné, jsem rád, že se podařilo vybojovat takhle krásnou medaili a připsat si spoustu bodů do olympijské kvalifikace. To byl důvod, proč jsem chtěl tenhle start absolvovat. Přestože jsem dva dny zpátky dobral antibiotika. Pro mě to bylo nesmírně důležité, chtěl jsem do toho dát všechno, snažil jsem se tam každý zápas něco nechat.“

Do postele jste musel uprostřed minulého týdne, napadlo by vás tehdy, že to může dopadnout takhle?

„Samozřejmě je to něco úžasnýho. Čekali jsme do soboty, jestli nebude lepší, abych startoval v těžké váze, abych se vyhnul dramatickému hubnutí. Nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdu, že shodím. A jsem rád, ale teď bude potřeba dát se maximálně zdravotně do kupy. Tím to samozřejmě nekončí, jedeme dál. Další start by měl být na Masters v Budapešti, udělám všechno proto, aby to dopadlo i tam, a zajistil jsem si tak kvalifikaci na olympiádu.“

Ve finále vás porazil neutrální závodník Arman Adamjan díky třem vašim trestům. Když jste od rozhodčí v prodloužení finále dostal ten rozhodující za tzv. předstíraný útok, vyčítavě jste se na ni podíval…

„Snažil jsem se být v zápase aktivní, nechal jsem tam vše, co ve mně zbylo. Snažil jsem se nastupovat. Bohužel Adamjan je silově založený. Vždycky to skončilo tím, že ode mě přišel falešný útok. Když vezmu, kolikrát nastoupil on, možná to bylo jednou za celý zápas… Nebyl jsem z toho úplně nadšený. Chtěl jsem vyhrát. Když byl třetí trest, samozřejmě mě to mrzelo. Chápal jsem, že to ode mě byly špatné útoky. Prosadit se přes tu obrovskou sílu bylo hrozně těžké. Jsem samozřejmě rád za stříbro, ale mrzí mě, že jsem prohrál na tři tresty. Radši bych tam upadl a prohrál férověji.“

Na druhou stranu vám kontroverzní moment pomohl k výhře v semifinále nad Zelymem Kocojevovem z Ázerbájdžánu, který při svém útoku dopadl na hlavu do tzv. mostu. A to je kvůli zdravotním rizikům zakázané. Vy jste mu prý řekl, že vás takové vítězství netěší…

„Člověk je rád, že se dostal do finále, ale radši by se tam dostal tím, že normálně hodí, normálně vyhraje. Takováhle jsou pravidla. Je to poprvé, co se Čechům povedlo na tohle pravidlo vyhrát. Já s ním absolutně nesouhlasím. Ovlivnilo spoustu zápasů nejenom při tomhle šampionátu, ale i při spoustě jiných turnajů. My to musíme brát, jak to je, závodníci s tím moc neuděláme.“

V prvních třech kolech jste nebyl moc aktivní a soupeře udolal vždy až v prodloužení na zemi, v tzv. ne-waze. Nešlo to jinak?

„Mám rád bojovat v ne-waze, pokud je možnost jít dolů, jdu do toho. Dnes to bylo těžší, všichni vědí, co dělám. Dnes jsem se cítil opravdu špatně, bez síly. V prvním kole mě čekal velmi těžký soupeř, Ital, který v prosinci vyhrán Grand Slam v Tokiu. Povedlo se mi to skvěle takticky. Brazilec v druhém kole byl možná jeden z nejtěžších soupeřů, výborný zemař. Pustil se do mě na zemi a párkrát jsem měl na mále. Pak přišel Maďar, další mladý judista, s kterým se na kempech hodně řežeme. Byly to dobré taktické zápasy. Nebyl jsem úplně ve své kůži, hlavní roli hrála ta zkušenost, vypranost, co má člověk za sebou. To se mi v zápasech podařilo prodat.“

V prvním zápase byl ze své židličky u tatami vykázán váš trenér Petr Lacina, který se pak neobjevil do konce turnaje. Co se stalo?

„Byl suspendován v prvním zápase, dvakrát na mě zavolal, když měl být potichu. U nás se může koučovat jen během pauzy. Dvakrát na mě zavolal v zápase, bohužel ho vyloučili, nemohl být ani na tribuně. Lacoše nahradil trenér Frenštátský a dotáhli jsme to ke stříbrné medaili i bez něj.“

Máte za sebou úspěšný návrat do polotěžké váhy, hned po závodě jste ale řekl, že vás pořád láká i ta těžká…

„Před tímhle turnajem jsme říkali, že by možná někdy bylo dobré startovat v těžké, mít pojištěné, že se člověk na olympiádu dostane. Nicméně teď se to povedlo hezky rozjet i ve stovce… Uvidíme, možná nějaký turnaj v těžké dáme, přece jenom mám dostatek bodů z prvního roku. Spíš jsem si z toho ale dělal randu, že bych se chtěl dostat na olympiádu v obou vahách. Možná bych chtěl… Vzhledem k věku nevím, jestli je to dobrá volba.“

Měl jste čas sledovat, jak je na tom hokejový tým na mistrovství světa proti Slovákům?

„Sledovali jsme… Byl jsem zaskočený, jak to kluci v první třetině rozjeli, jaká přestřelka to byla. Všichni jsme fandili, drželi palce. Měli jsme tam slovenského trenéra. Když jsme se mu vysmívali, že je porážíme, dělal, že o ničem neví. Takže dobrý…“

Očima trenéra (Petr Lacina) „To byl další nadlidský výkon. Gradovalo to. Ze začátku byl Lukáš pomalý, unavený. Naštěstí úřadoval v ne-waze, v postoji mu tělo moc nefungovalo. V průběhu dne se výkon lepšil a lepšil, bylo to mnohem dynamičtější a poslední tři zápasy, to byl špičkový výkon. Lukáš potvrdil, že úpravu váhy zvládá velice dobře, zvládnul to i přes nemoc. Měl obrovské výpadky v přípravě, nedokážu si představit, až bude několik měsíců souvisle trénovat, co s těmi soupeři bude dělat.“

KRPÁLKOVA FINÁLE 2023 MS Dauhá polotěžká váha stříbro 2021 OH Tokio těžká váha zlato 2019 MS Tokio těžká váha zlato 2018 ME Tel Aviv těžká váha zlato 2016 OH Rio de Janeiro polotěžká váha zlato 2015 EH (ME) Baku polotěžká váha stříbro 2014 MS Čeljabinsk polotěžká váha zlato 2014 ME Montpellier polotěžká váha zlato 2013 ME Budapešť polotěžká váha zlato