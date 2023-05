Sáhnout na trofej? Nemám na to právo, asi jsem taky pověrčivý, říká Ondra

Trofej pro vítěze Světového poháru na Letné ležela na stolku, Adam Ondra ale rychle smetl návrhy, aby se s ní vyfotil. Podobně jako hokejoví vousáči v boji o Stanley Cup se před pražskou show drží osvědčené sportovní praxe. „Přijde mi to logické, že nemám právo si na ni sáhnout. Asi jsem taky pověrčivý,“ usmívá se.

V realitě bude mít k ceně pro vítěze očekávaného závodu v centru Prahy ještě dál. V boulderingu má sice i zlato a dvě stříbra ze světových šampionátů a vloni na ME v Mnichově v něm vybojoval bronz. Není to ale jeho parádní disciplína a často se musí vyrovnávat s dynamickými bouldery, které mu tolik nesedí.

„Bouldering je neuvěřitelně komplexní věc. Samozřejmě záleží na připravenosti, na tom, jakou máte schopnost kroky číst,“ vysvětluje Ondra. „Ale někdy si myslím, že je to čisté štěstí. Že vás zrovna napadne, že máte udělat něco jiného, než co je logické. Ale i díky tomu je to divácky krásné.“

Letos je pro Ondru hlavním cílem uspět na srpnovém světovém šampionátu v Bernu, kde budou ve hře tři místa pro olympiádu v Paříži. Pražský závod je pro něj prestižním startem do sezony. Zároveň jde o historický závod pro české sportovní lezení.

SP v boulderingu bude v červnu v Praze. Může překonat legendární destinace, míní Adam Ondra Video se připravuje ...

„Přípravy jsou hektické, chystáme se už od podzimu. Máme dvě boulderové stěny, chystáme rozsáhlý doprovodný program,“ vysvětluje šéf svazu Jan Bloudek. „Z první dvacítky nebude chybět prakticky nikdo. Lépe obsazený závod si nedovedu představit.“

Na startu budou například loňští šampioni Světového poháru Jošijuki Ogata a Natalia Grossmanová. Po krátké závodní pauze se vrací také Janja Garnbretová. Česko postaví šest mužů a šest žen v čele s Ondrou a Eliškou Adamovskou.

Na kvalifikace, které se konají v pátek 2. června, je vstup zdarma. Na sobotní a nedělní závody je třeba koupit si lístky. Aktuálně je prodáno asi 2500 vstupenek na každý den.