Smůla Češky ve Varech. Brýle na dva kusy a penalta: Málem slzy v očích

Do Česka jezdí Petra Kuříková ze svého švýcarského domova jenom na Vánoce a na závod Světového poháru do Karlových Varů. Sváteční den při CITY Triathlonu jí ale tentokrát pokazila úvodní nehoda. Hned po skoku do vody na Rolavě dostala ránu do hlavy, přišla o brýle, a ještě dostala penaltu za to, když skoro poslepu vrážela do soupeřek. Po skvělém výkonu v běžecké části i tak doběhla na čtrnáctém místě.

Bušení srdce na startovním molu dramaticky odpočítalo poslední sekundy čekání a závod začal. Pro Petru Kuříkovou ale jen moment poté skoro všechno skončilo.

„Jedna ze závodnic mě praštila do obličeje, brýle se mi rozpůlily na dva díly. Myslela jsem, že si je nasadím a poplavu dál, ale ty brýle jsou na dva kusy. V prvním plaveckém okruhu jsem měla pocit, že ani nepoplavu dál,“ líčila Kuříková. „Ještě nikdy se mi nestalo, že by se mi takhle rozpůlily brýle, hlavně po to skoku do vody. My jsme skočily do vody a hned jsem dostala ránu z jedné strany do obličeje a brýle byly na dva kousky…“

Česká triatlonová hvězda žije dlouhodobě ve Švýcarsku na předměstí Curychu a závod v Karlových Varech je pro ni jedinou možností, jak se ukázat doma. Před rokem dorazit nemohla, protože léčila rameno po vážném pádu na mistrovství Evropy v Mnichově. Místo svátečního dne v domácí atmosféře teď byla ale na začátku pekla. Musela zvládnout celou plaveckou patnáctistovku na koupališti Rolava bez plaveckých brýlí. A ještě to nebyl konec jejích problémů.

„Jak jsem plavala bez brýlí, tak jsem se tam ve vodě různě motala a lezla jsem po ostatních závodnicích, což mě stálo penaltu za nebezpečné plavání ve vodě,“ vysvětlila Kuříková.

Po drsném zážitku ve vodě vyjížděla na čtyřicetikilometrovou kopcovitou trať na sedmadvacátém místě skoro s dvouminutovou ztrátou na první příčku. A už dopředu se musela smířit s další ztrátou, do konce závodu musela strávit patnáct sekund v takzvaném penalty boxu.

„Já jsem si furt říkala, že v Karlových Varech se na cyklistice dá spousta času dohnat. Že ta cyklistika je tak náročná, že se mi třeba povede ještě nějak probojovat dopředu,“ líčila Kuříková. „Snažila jsem se to nevzdávat, přece jenom je to domácí závod, jediný závod, který v České republice absolvuji. Diváci mě hnali dopředu.“

Na kole se posunula jen o tři místa, ztrátu na čelo závodu ale udržela. A v běžecké desítce do toho šlápla. Posouvala se v před, nakonec až na dohled první desítky. Po cestě minula i reprezentační kolegyni Terezu Zimovjanovou, která se do závěru cyklistické části držela v elitní skupině, v běhu ale odpadla, na což měl zřejmě vliv počínající zánět dutin, který ji před závodem trápil. Nakonec skončila čtyřiadvacátá.

„Byla jsem moc ráda, že se mi nakonec dobře běželo. Trať v Karlových Varech mi sedí, mám ráda kopcovitou trať,“ líčila Kuříková.

Těsně před cílem ale musela do trestného chlívku a stopka na patnáct sekund ji stála několik míst v pořadí.

„Já jsem si tu penaltu chtěla nechat až na konec. Bála jsem se, že kdybych v penalty boxu stála v průběhu běhu, že ztratím rytmus, který jsem měla. Nechala jsem to až na konec. Myslím, že je to správné rozhodnutí, je mi to líto,“ líčila Kuříková. „V penalty boxu se mi to zdálo úplně nekonečné. Předběhly mě tam další tři závodnice, měla jsem skoro slzy v očích, když jsem dobíhala do cíle.“

Závod vyhrála Američanka Gwen Jorgensenová. Olympijská vítězka z Ria se letos k triatlonu úspěšně vrátila po běžecké kariéře a mateřské pauze. V běžecké části se jí až téměř do cílové čáry držela Rakušanka Rachel Klamerová, Jorgensenová ji ale v rovince přetlačila a navázala tak na vítězství ve Valencii z minulého týdne.