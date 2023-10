Badmintonista Louda má Paříž na dosah, teď se ale těší na české fanoušky

Český badmintonista Louda se dostal do finále turnaje International Challenge ve Walesu. • Czech Badminton

To však není jediný důvod, proč se rozhodl Louda českého šampionátu zúčastnit. Ke zranění nártu, které ho trápilo letos na jaře a vynechal kvůli němu i české mistrovství v Českých Budějovicích, se přidal únavový syndrom achillovy šlachy na druhé noze. „Chci si na něm otestovat, v jaké formě po zranění achilovky vlastně jsem. Stále dojíždím do pražského centra pohybové medicíny, ale myslím, že je to na dobré cestě,“ uvádí Louda.

I přes zdravotní komplikace si ale Louda zatím nemůže na letošní sezónu stěžovat. Povedlo se mu triumfovat hned na prvním velkém turnaji olympijské kvalifikace v Mexiku, na tento úspěch navázal postupem ze skupiny na Evropských hrách a v Kanadě dokonce porazil světovou špičku a hráče 22. místa světového žebříčku Číňana Weng Hong Yanga. „Tohoto vítězství si cením a jsem rád, že i s takovými hráči umím hrát vyrovnané zápasy a porazit je,“ dodává Louda.

Díky těmto velkým úspěchům se vyšplhal až na 46. místo ve světovém žebříčku a stal se českou badmintonovou jedničkou. Není se proto čemu divit, že se o něm začíná psát jako o třetí olympijské naději, která by Česko reprezentovala v badmintonu na blížících se olympijských hrách. To se zatím v české badmintonové historii v single hře povedlo jen Petru Koukalovi a Tomaszi Mendrekovi. „Tlak veřejnosti necítím, nemám potřebu někomu něco dokazovat, vím, kolik mě stálo úsilí dostat se tam, kde jsem a taky, kolik je za tím práce mého týmu, to mě motivuje daleko víc,“ říká vyrovnaně Louda.

Možná mu k jeho psychické pohodě pomáhá španělský trenér Oscar Martinéz, se kterým Louda spolupracuje už téměř dva roky. „Má tu španělskou náturu, je pohodář a skvělý člověk i trenér,“ pochvaluje si Louda.

I když už má účast na olympiádě skoro v kapse, nechce Louda nic podcenit. Kvalifikace se uzavírají až koncem dubna, a tak na něj po Czech open čeká nabitý diář. „Chystám se na German Open, také pojedu na Korea Masters a možná na turnaj do Japonska,“ vyjmenovává své nejbližší plány Louda.