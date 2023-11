Lukostřelkyně Horáčková porazila Vondroušovou. Co Sportovec roku?

Horáčková tak dokázala porazit tenistku a letošní wimbledonskou vítězku Markétu Vondroušovou nebo letošního mistra Evropy a vicemistra světa ve vodním slalomu Jiřího Prskavce.

„Je to pro mě velká čest. Tahle cena je putovní, tohle setkání beru jako zhodnocení všech sportovců za snažení v sezoně a motivaci do další sezony. Když vidím všechny okolo, tak je to pro mě obrovská motivace do další sezony,” řekla Horáčková během galavečeru, který proběhl v Národní technické knihovně v Praze.

Horáčková získala v srpnu v Berlíně první titul mistryně světa pro českou lukostřelbu od zlata Františka Hadaše z roku 1938. V sezoně se taky stala ligovým šampionem ve Francii.

„Přála jsem si malinko více na Evropských hrách, ale nakonec jsem si řekla, že můj čas ještě přijde. A on přišel v srpnu na mistrovství světa. Navíc jsem ještě vyhrála při premiéře francouzskou ligu, takže jsem s rokem maximálně spokojená,” dodala plzeňská rodačka.

V anketě o nejlepšího sportovce VICTORIA VSC v minulém roce hlasovali přímo zaměstnanci a sportovci střediska prostřednictvím platformy Moyobo. V letošním roce o pořadí rozhodla interně vytvořená pracovní skupina resortního sportovního centra VICTORIA VSC.

Za Horáčkovou a druhou Vondroušovou zůstali v pořadí třetí vodní slalomář Jiří Prskavec, letošní vicemistr světa a mistr Evropy, a čtvrtý judista Lukáš Krpálek, který přivezl po návratu do polotěžké váhy z mistrovství světa stříbro.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, historičtí světoví šampioni, byli vyhlášeni jako nejlepší tým. „Konkurence je v rámci střediska velká, pro nás je to velké zadostiučinění, moc si toho ocenění vážíme,“ řekl Schweiner.

V současnosti právě začíná hlasování v nejstarší české anketě Klubu sportovních novinářů o Sportovce roku. V ní budou kromě Horáčkové či Vondroušové patřit k favoritům i světový šampion v kanoistice Martin Fuksa, hokejista David Pastrňák a taky Perušič se Schweinerem, kteří budou v novinářské anketě ve stejné kategorii s jednotlivci.

Při vyhlášení cen VICTORIA VSC byl talentem roku vyhlášen teprve osmnáctiletý plavec Miroslav Knedla, který ovládl juniorské mistrovství světa a rovněž se s předstihem kvalifikoval na olympiádu do Paříže. Mezi parasportovci vládl další lukostřelec David Drahonínský.