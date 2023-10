Šťastná pětka pro LOH 2028. V Los Angeles si vybrali baseball i squash

V přelomovém roce českého baseballu může tohle být šlehačka na dortu. Český tým uspěl v Tokiu na WBC, na domácím ME se rval před zaplněnými tribunami a teď se mu rýsuje olympijská vyhlídka. Mužský baseball a ženský softball jsou mezi pěti sporty, které navrhnul organizační výbor Her 2028 v Los Angeles do programu. Dalšími šťastnými jsou squash, lakros, flag fotbal a kriket. „Jsme nevýslovně šťastní, že jsou pálkovací hry tam, kde mají být,“ řekl kouč baseballové reprezentace Pavel Chadim. Přání organizátorů ještě muší potvrdit Mezinárodní olympijský výbor.

Český baseball překvapil svět, zaujal fanoušky doma a teď má unikátní výhled do budoucnosti. Na World Baseball Classic v Tokiu si vybojoval účast na příštím elitním turnaji pod patronací MLB v roce 2026. A pro rok 2028 se rýsuje šance bojovat o účast na olympijských hrách.

„Určitě je to dobrá zpráva. Návrat do olympijského programu je strašně motivující pro celé hnutí, pro mezinárodní soutěže i pro evropskou federaci, pro všechny. Je to potvrzení prestiže sportu. Ať chceme, nebo ne, první otázka, kterou slyšíme, je vždycky, jestli jsme na olympiádě,“ reagoval Petr Ditrich předseda baseballové asociace.

Mužský baseball a ženský softbal patří do pětice sportů, které si vybrali pořadatelé Her v Los Angeles, jejich rozhodnutí ještě musí potvrdit MOV, který koncem týdne čeká zasedání v Bombaji.

„Pokud se to potvrdí, je to možná nad úrovní Classicu a domácího mistrovství Evropy, má to větší dopad,“ řekl Ditrich. „WBC a mistrovství Evropy je pořád o komunitě. Tohle nám hodně pomůže ve srovnání všech sportů.“

Český baseball disponuje rozvojovým programem pro talentované hráče a už dva roky naplno běží i klíčový projekt pro podporu nadhazovačů, který je symbolicky nazvaný Los Angeles 2028.

„V listopadu bereme deset mladých nadhazovačů na Tenerife. První polovinu roku 2024 chci věnovat jim, postaráme se, aby dostali příležitost,“ uvedl Chadim. „Budou hrát na Pražském baseballovém týdnu, aby dostali příležitost proti nejvyšší kvalitě. Nejlepší z nich vezmeme příští rok na podzim do Japonska. Chceme jejich rozvoj urychlit.“

Baseball a softball byly naposledy v programu na předloňské olympiádě v Tokiu, příští rok v Paříži jsou ale mimo.

V Los Angeles se bude závodit v osmadvaceti sportech stálého programu. Organizátoři si mohli zvolit dalších pět sportů, kteří se dostanou do sestavy výhradně pro Hry 2028. Šanci dostanou i další kolektivní sporty jako kriket a flag fotbal, nekontaktní forma amerického fotbalu.

„V této chvíli je to v rovině návrhu, ale sledovali jsme to a samozřejmě jsme drželi palce, když bude olympiáda v USA, kolébce fotbalu. Věříme, že to dopadne,“ uvedl Filip Hobza, předseda asociace amerického fotbalu. „Budeme to vnímat jako příležitost pro další rozvoj flag fotbalu nejen v Česku. Logicky k němu bude upřena pozornost jako k olympijskému sportu. V reprezentaci mají prim ženy, muži hrají spíš kontaktní fotbal.“

Dalším kolektivním sportem v návrhu pořadatelů je i lakros, jenž je v Americe hodně populární, především na univerzitách. Ženská reprezentace byla v loni osmá na Světových hrách, letos v létě se v Česku konalo lakrosové mistrovství Evropy juniorek a česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.

„Lakros je nedoceněný sport, určitě by měl být více propagovaný a finančně podporovaný. Tak třeba se to povede,“ říkala juniorská reprezentantka Ellen Pantazopoulou v létě.

Velká šance se zřejmě otevře i squashi. Legendární vicemistr Evropy Jan Koukal sice už ukončil kariéru, teď ale pomáhá v kariéře šestnáctiletým talentům Martinu Štěpánovi a Karolíně Šrámkové.

„Je to pro mě překvapení. Vypadá to, že je to fakt blízko. Nečekal jsem to,“ usmívá se Koukal. „Je to sen každého squashisty. Pro squash je to skvělá zpráva a obrovská injekce.“

OH V LOS ANGELES 2028

STÁLE SPORTY (28)

plavání, lukostřelba, atletika, badminton, basketbal, kanoistika, cyklistika, jezdectví, šerm, fotbal, golf, gymnastika, házená, pozemní hokej, judo, veslování, ragbyové sedmičky, jachting, sportovní střelba, skateboarding, sportovní lezení, surfing, stolní tenis, taekwondo, tenis, triatlon, volejbal, zápas

DOČASNÉ SPORTY (5)

(návrh organizátorů)

baseball (muži)/softball (ženy), flag fotbal, lakros, kriket, squash