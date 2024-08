Neználek Strýcová jako superhrdinka: První triatlon? Snad se naučím kraul

Nedávnou tenisovou hvězdu Barboru Strýcovou čeká atraktivní premiéra v úplně jiném sportu. Během CITY TRIATHLONU Karlovy Vary se první zářijovou sobotu představí v závodě pro veřejnost. „Chci závod dokončit, aby to nějak vypadalo,“ slibuje semifinalistka Wimbledonu z roku 2019, která se zapojila do originální reklamní kampaně.

Oblékla si červený plášť Supermana a škrabošku jak od Zorra. Barbora Strýcová se před tradičním triatlonovým závodem v Karlových Varech, jehož vrcholem bude v neděli 8. září závod Světového poháru, zapojila do komunikační kampaně, která upozorňuje nejen na fyzickou, ale také časovou náročnost triatlonu.

„Na triatlonisty je občas pohlíženo jako na blázny, kteří vstávají za tmy, aby ještě před prací stihli plavecký trénink, a zimní večery netráví u televize, ale na cyklistickém trenažéru. Pro nás jsou to ale superhrdinové, kteří se dokážou na závody připravit v šíleném kolotoči pracovních a rodinných povinností,“ vysvětluje ředitel závodu Vladimír Malý.

Ve čtyřhře bronzová olympijská medailistka a dvojnásobná vítězka Wimbledonu bude 7. září na trati závodu pro veřejnost.

„Bude to pro mě první triatlonová zkušenost. Ale těším se! A když už do toho jdu, chci závod dokončit tak, aby to nějak vypadalo,“ říká s úsměvem před porcí 750 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5 kilometrů běhu.

To všechno poté, co se jí teprve v květnu narodila dcerka Josefína. Společně s partnerem Petrem už Strýcová má dvouletého Vincenta a kromě toho sama trénuje a má také řadu dalších aktivit.

„Proto také nestíhám žádný poctivý trénink. Když se najde hodina času, snažím se dávat dohromady tělo po porodu. Ale že bych vyrazila na čtyři hodiny na kolo, to si s dětmi neumím představit. Potřebovala bych se alespoň naučit kraula, protože toho zatím neumím,“ říká s úsměvem.

Vyptává se u partnera

Její partner Petr Matějček je zkušený rekreační triatlonista, doma proto řeší také přípravu na závod. „Dost se ho ptám, ale on se těm mým otázkám spíš směje. Protože se třeba bojím, že se na trati ztratím nebo že nebudu vědět, jak se v depu převléknout,“ říká Strýcová. „Jsem velký amatér. Neználek. Ale ráda si to vyzkouším a budu to brát spíš s nadhledem. Na druhou stranu ale chci důstojně dokončit, když do toho jdu.“

Světový pohár v olympijském triatlonu každoročně láká do Karlových Varů ty největší hvězdy tohoto sportu. V minulosti se ho zúčastnili například olympijští vítězové Kristian Blummenfelt a Flora Duffyová či mistři světa Vincent Luis a Beth Potterová. Poslední vítězkou je pak olympijská šampionka z Ria Gwen Jorgensenová.

„A zdá se, že na velké hvězdy se můžeme těšit také letos. Na předběžné startovní listině figuruje například vítězka tří závodů Světového poháru Emma Jeffcoatová z Austrálie. Víme ale, že startovní listina se ještě může měnit, proto si na finální podobu budeme muset počkat,“ říká Malý.

Program CITY TRIATHLONU Karlovy Vary odstartuje v pátek 6. září ve volnočasovém areálu Rolava závody Českého poháru žactva a European Talents. Na stejném místě se v sobotu 7. Září dopoledne uskuteční Geis Baby Duathlon pro nejmenší děti.

V sobotu odpoledne bude závodit česká špička i rekreační triatlonisté – čeká je závod Age Groups,

který je součástí Českého poháru. Amatérští sportovci se mohou těšit na stejné zázemí a stejně nádherné tratě, jaké budou mít v neděli k dispozici i účastníci Světového poháru, kteří se po plavecké části na Rolavě přesunou do lázeňského centra. Centrum závodu se bude nacházet na Divadelním náměstí a přímým přenosem ho odvysílá ČT Sport.