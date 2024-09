První mezinárodní turnaj začátečníků v šermu dlouhým mečem míří do Prahy

Turnaj pořádá pražský klub HEMA Praha, který ve spolupráci s nizozemským klubem HVN a finským EHMS otevřel brány světového šermu široké veřejnosti. Podle předsedy HEMA Praha, Alexandera Stankeviche, bývalé světové pětky v šermu dlouhým mečem, je turnaj BOHEMA prvním krokem k vytvoření mezinárodního systému šermířských grandslamů. „Jsme hrdí na to, že tuto akci může hostit právě Praha, město s bohatou šermířskou tradicí z 16. století, které výrazně formovalo evropský šerm jako takový,“ dodává Stankevich s nadšením.

Co nejblíže skutečnému boji

Turnajová pravidla BOHEMA jsou navržena tak, aby věrně odrážela skutečný boj – žádné filmové triky ani sebevražedné útoky ze sportovního šermu.

„Cílem je rekonstruovat autentické šermířské techniky našich předků,“ vysvětluje Giuliano Giannetti, patron akce a zakladatel datové konzultační firmy Revolt.bi.

Giannettiho přitáhla k šermu fascinace historií. „Už na střední škole jsem se snažil šermovat s kamarády, i když jsme neměli ochranné pomůcky ani opravdové zbraně. Nechtěl jsem se ale učit teorii a nosit kostýmy, já jsem chtěl bojovat,“ vzpomíná se smíchem.

Návrat ke kořenům

HEMA, což znamená historické evropské bojové umění, přináší nový pohled na šerm – nikoliv jako na olympijský sport, ale jako autentické bojové umění, jak se skutečně používalo v minulosti. „V minulém století se začali objevovat nadšenci, kteří chtěli obnovit šerm jako bojové umění a vycházet přitom z historických manuskriptů a pramenů,“ říká Giannetti.

První generace těchto šermířů byli spíše historici, kteří metodou pokus-omyl zkoušeli, jak různé techniky fungovaly. A právě tato kombinace historie, techniky a boje činí HEMA tak unikátním a fascinujícím.

Na rozdíl od tradičního olympijského šermu, HEMA se zaměřuje na autentičnost a bezpečnost. Každý úder, každý pohyb má svůj smysl a respektuje historickou předlohu. Giannetti vysvětluje, že současná generace HEMA se snaží standardizovat vybavení i pravidla a profesionalizovat tento sport. „Dnes máme bezpečné sportovní vybavení, ochranné pomůcky a turnajový systém, který více připomíná technický bojový sport jako karate než atletickou disciplínu, jako je sportovní šavle,“ říká.

Zápolení s mečem, sekerou i světelným mečem

HEMA má potenciál stát se prestižním mezinárodním sportem, který láká stále více nadšenců. „Diferenciace disciplín je ohromující. Z původních tří sportovních zbraní dnes máme i šerm světelným mečem, scénický šerm, rekonstrukci bitev, až po plně kontaktní středověký boj v brnění jako v MMA,“ popisuje Giannetti.

HEMA Praha se zaměřuje na trénink historických technik se zbraněmi jako jsou jedenapůlruční meč či sekera a klade důraz na fyzickou i technickou zdatnost.

„Naší vizí je navázat na tradici Pražské šermířské školy a vrátit Praze status světové metropole historického šermu,“ dodává Stankevich.. A první krok k tomu cíli? Podzimní mezinárodní turnaj, který by se mohl proměnit prestižní událostí srovnatelnou s grandslamy v tenise. K tomu je ale potřeba podpora mecenášů a širší komunity. „Bylo by skvělé, kdybychom mohli spolupracovat s českými osobnostmi jako je Daniel Vávra nebo s lidmi z filmu a IT, kteří úspěšně propagují českou historii a šerm v zahraničí,“ uzavírá Giannetti.

Takže, pokud vás zajímá šerm, historie nebo jen chcete zažít něco nového, neváhejte a přijďte se podívat na turnaj BOHEMA. Vstup je zdarma a více informací najdete na webu ZDE>>>. Bude to podívaná, kterou si rozhodně nechcete nechat ujít!