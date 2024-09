Pegulaová o Muchové: Trapas. Dělala ze mě začátečnici, skoro jsem brečela

Bez bolesti není radosti, říká se. A Jessica Pegulaová tohle rčení v semifinále US Open proti Karolíně Muchové zcela naplnila. Z totální deprese prvních čtyřiceti minut zápasu, kdy ji česká soupeřka válcovala, se třicetiletá Američanka pod světly vyprodaného Ashova stadionu dostala do euforie prvního grandslamového finále kariéry. K velké výhře 1:6, 6:4, 6:2 se však propracovala neobyčejně komplikovaně.

Muchová v první fázi zápasu vládla na síti, hrála excelentně. Deset z prvních dvanácti winnerů utkání letělo z její rakety. V úvodním setu vyhrála rodačka z Olomouce na fiftýny brutálním rozdílem 30:14 a na vlně se držela i na startu druhé sady. „Začala jsem bez energie, tak moc jsem chtěla být uvolněná, až jsem to asi přehnala,“ líčila Pegulaová na tiskové konferenci.

A jedním dechem dala kredit soupeřce, kterou tak respektuje za nesmírně kreativní tenis. „Hrála neuvěřitelně. Vypadala jsem proti ní jak začátečnice. Skoro jsem se rozbrečela, protože to byl trapas. Úplně mě ničila,“ popisovala emoce rodačka z Buffala, jež prohrála šest grandslamových čtvrtfinále včetně toho loňského téměř vyhraného s Markétou Vondroušovou ve Wimbledonu, než se konečně nyní v New Yorku dočkala dalšího kroku v kariéře.

Míčkem zápasu byl pokažený volej Muchové za stavu 2:0 ve druhé sadě. Trefit ho, mohla jít Češka do vedení 3:0 s výhodou dvou brejků. „Měla jsem v tu chvíli štěstí, takové momenty ale otáčí zápasy,“ věděla věkem již téměř veteránka.

A před zraky táty Terryho, majitele profesionálních sportovních klubů v Buffalu, bratra se sestrou i manžela Taylora, zosnovala velký comeback. „Najednou byla úplně všude, začala hrát mnohem lépe,“ uznala poražená Muchová, jež v zápase vyhrála 87 výměn, stejný počet jako vítězka.

I tak druhý rok po sobě končí před branou finále US Open, naopak Pegulaová je ve věku 30 let a 193 dní nejstarší Američankou, která kdy postoupila do boje o grandslamový titul. „Protože jsem byla schopná najít cestu k vítězství. Dostavil se adrenalin a nohy se mi rozpohybovaly. Trvalo mi to, ale od konce druhého setu už jsem hrála tak, jak jsem chtěla,“ radovala se.

V sobotním finále od 22 hodin českého času se tak postaví Aryně Sabalenkové, své jediné přemožitelce z posledních 16 utkání. Prohrála s ní nedávné finále v Cincinnati a přeje si velkou odvetu. Jisté je pouze jedno – Sabalenková si nebude moct být za žádného stavu ničím jistá.