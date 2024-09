Trápení Čechů ve Varech. Zlomím to! věří naděje pro Los Angeles

Sní o olympiádě v Los Angeles a v závodě Světového poháru v Karlových Varech měl triatlonista Tomáš Zikmund závod rozjetý na životní výsledek. Kolaps v běhu ho ale srazil ve výsledkové listině hluboko dolů. „Už jsem fakt nemohl,“ hlesl v cíli Zikmund. „Určitě se to dá zlepšit, věřím, že to zlomím.“

Stříbrnou parádu Petry Kuříkové vystřídalo během City Triathlonu v Karlových Varech na mužské trati české trápení. Tomáš Zikmund vyplýtval hodně sil, aby se po plavecké části dotáhnul do hlavního cyklistického balíku a v závěrečné běžecké desítce mu rychle došly síly.

„Mrzí mě, že jsem ke konci plavání balík ztratil a stálo mě to víc a víc sil. Cyklistika byla náročná, měl jsem co dělat,“ líčil Zikmund. „Běžel jsem si svoje tempo, víc jsem tomu nemohl dát. Věděl jsem, že jsem nemohl běžet, co jsem chtěl. Jen abych se dopravil do cíle v rozumném čase, asi to není rozumný čas…“

Zatímco vítězný Američan John Reed upaloval vpřed pro svůj první triumf ve Světovém poháru, Zikmundův běžecký výkon ve čtyřech běžeckých okruzích patřil k nejhorším, víc než tři minuty ztratil i na druhou závodnici ženského závodu Petru Kuříkovou. Zikmund měl před závodem složité období v osobním životě a na trati si v lepkavém dusnu před bouřkou prožil peklo.

„Teď čtyři týdny byly pro mě trošku těžší, síla tam chyběla. Chyběl tam ten běh, kdybych běžel, co minulý rok, vypadalo by to líp,“ řekl Zikmund. „Už jsem fakt nemohl. Sebral jsem zbytky sil, nebyl to běh, který bych chtěl.“

Svůj den neměl ani Filip Michálek, který se Zikmundem soupeří o pozici české jedničky. V Karlových Varech se nedostal do cíle.

„Od začátku to bylo naprd, úplně prázdný, jak ruce, tak nohy. Nezbývá než se smířit, že nebyl den,“ povzdechl si Michálek.

Zikmunda čeká za dva týdny start na evropském šampionátu ve Vichy. Jeho dlouhodobým cílem je probojovat se na olympiádu do Los Angeles. Neztrácí víru, že se na nejlepší ještě dotáhne, zvlášť poté, co v zimě ukončí studium managementu sportu.

„Určitě se dá zlepšit, jinak bych triatlon nechtěl dělat. Věřím, že to zlomím. Můj plán je, že chci dál bojovat a běh zvednout,“ slibuje Zikmund.

Závod Světového poháru v triatlonu v Karlových Varech:

Muži: 1. Reed (USA) 1:54:24, 2. Stornes (Nor.) -9, 3. Viňuela (Šp.) -25, ...33. Zikmund -6:40, 38. Tlamka -9:05, 41. Martin (všichni ČR) -12:15.

Ženy: 1. Kingmaová (Niz.) 2:05:23, 2. Kuříková (ČR) -2:20, 3. Serenová (USA) -2:28, ...9. Zimovjanová -5:22, 18. Přikrylová -9:00, 23. Štěrbová (všechny ČR) -12:21.