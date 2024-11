Dřív za titul dostaly tašku. Teď poletí do Egypta, kouč platí za prohranou sázku

Jeho slovo má váhu, a taky cenu. Tomáš Kusý, trenér softbalistek Joudrs Praha, v povznesené náladě slíbil svým hráčkám nadstandardní odměnu za titul. A teď jim musí zařizovat dovolenou. „Hráčkám jsem ze srandy řekl, že když letos vyhrají titul, tak je pozvu k moři. Ano, trochu jsem se posilnil alkoholem před tím. A ony si to ještě k tomu navíc nahrály na mobil,“ usmívá se Kusý. Celý tým tak brzy poletí do Egypta.

Hurghada, Egypt a all-inclusive v hotelu. Tahle budou probíhat oslavy mistrovského titulu Joudrs Praha. Celkem se po sezoně vyrazí slunit osmnáct hráček i s trenéry.

„Když už jsem to slíbil, tak z toho nešlo couvnout,“ vysvětil Kusý, úspěšný softbalový trenér. Původní sázka byla v podobě zájezdu do Itálie nebo Chorvatska. „To by ovšem znamenalo tam vyrazit před příští sezonou nebo někdy o prázdninách. Nakonec jsme to vyhodnotili, že nejlepší to bude hned po sezoně.“

Ta byla pro Joudrs opět velmi úspěšná – ve finále porazily hráčky Sabatu 3:0 na zápasy. Jak je to však s uhrazením zájezdu pro tolik osob? Svaz nebo Národní sportovní agentura rozhodně nepřispívají na takové oslavy. Ani na to neexistuje samostatný dotační program…

„S placením to ještě není zcela dořešené, sázku jsem prohrál já. Takže něco zaplatím já, něco klub a hráčky si na to přispívají částkou 5000 korun. Ale běžně je u nás pravidlem, že po titulu dostanou od klubu odměnu v podobě nové tašky,“ upřesnil Kusý.

U moře Joudrs rozhodně neplánují trénovat, vybavení nebo pálky si neberou. „Hlavně odpočinek, pár drinků k tomu,“ dodal Kusý, podle kterého spočívá síla týmu Joudrs hlavně v otevřené komunikaci mezi hráčem a trenérem. „Daří se nám chodit do zápasů s čistou hlavou, a že jsme udělali rozhodnutí společně a pak mu věříme. A věříme do posledního outu, že můžeme vyhrát. Není to u nás jen fráze.“