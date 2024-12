Kill Bill na tatami: česká judistka sama proti Japonkám získala bronz

Tohle je další parádní zářez v kariéře judistky Renaty Zachové. Letošní evropská šampionka vybojovala na prestižním Grand Slamu v Tokiu v kategorii do 63 kilogramů bronz a v pavouku přeplněném čtyřmi Japonkami se na stupně dostala jako jediná závodnice z jiné země. „Řadím to na první dělené místo spolu s evropským seniorským titulem,“ radovala se Zachová.

Byla tak trochu jako filmová bojovnice Beatrix Kiddo s tváří Umy Thurmanové, když ve své žluté motorkářské bundě v jedničce Kill Billa přijela do Tokia utkat se se stovkami protivníků v čele s vládkyní místního podsvětí O-Ren Ishii.

Renata Zachová v závěru nejslavnějšího Grand Slamu juda v Tokiu zabránila totální japonské dominanci, domácí bojovnice získaly tři medaile, ale jeden ze dvou bronzů pro sebe získala i odvážná Češka.

Ve svém prvním zápase porazila Korejku Seulmi Heo. Ve čtvrtfinále vyřídila na ippon Japonku Minami Aonovou, když okontrovala její techniku ouči gari.

„Věděla jsem, co dělá, jak se pere, a věděla jsem, že z toho ouči gari ji zkusím hodit. To, že se do toho ouči pustí tak rychle, jsem nečekala, ale zároveň jsem se chytla příležitosti a povedlo se to,“ pochvalovala si Zachová.

V semifinále se střetla s Japonkou Megu Dannovou, svou častou sparringpartnerkou z tréninkových randori na univerzitě v Komacu.

„S touhle závodnicí se známe velmi dobře, potkávaly jsme spolu na Komacu, kde jsem v Japonsku trénovala. Věděla jsem, na co bych ji mohla hodit, ale bohužel jsem nebyla dost důrazná. Ona pak na mě vyzrála na zemi,“ hodnotila Zachová.

Dannová ve finále prohrála s další Japonkou Kajuovou. V jednom ze zápasů o bronz porazila v dalším japonském derby Aonová světovou šampionku z roku 2022 Megumi Horikawovou. Zachová pak svůj bronz vybojovala v dramatickém zápase proti Italce Flavii Favoriniové. Soupeřku zlomila až po téměř sedmi minutách.

„Sil jsem měla hodně, po každém „mate“ jsem se zvedala a chtěla jsem vyhrát. Ona se vždy vydýchávala, a to mi dodávalo sebedůvěru, že to můžu ukončit,“ hodnotila Zachová, která se v Tokiu stala první českou judistkou na stupních a navázala na Lukáše Krpálka.

Ten na Grand Slamu v Tokiu získal medaili čtyřikrát a v roce 2013 zvítězil.

„Jsem strašně moc ráda, že jsem konečně tu medaili na Grand Slamu vybojovala, a zde v Tokiu je to dvakrát tak krásný pocit. Byla jsem už několikrát pátá, ale teď se to konečně povedlo,“ radovala se Zachová.