Skandál v šermu: otočka k izraelské vlajce? Ani nápad, řekli si Švýcaři. Pak se omluvili

V estonském Tallinnu došlo na skandál při ME šermířů do 23 let, který notně překonal hranice zájmu o tento sport. V soutěži družstev mužů totiž získalo zlato izraelské kvarteto před Švýcary a Italy. Právě Švýcaři se při hymně na počest vítězů odmítli otočit vstříc vlajce kvůli přetrvávajícímu konfliktu v Izraeli. Vyvolali tím řadu reakcí i některých politiků.