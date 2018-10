Váňa šel z nemocnice hned ke koním: Hlavně, ať sebou nepraštím!

Jak jste na tom týden po operaci?

„Hlavně, že to mám za sebou. Už jsem zpátky do Mlýnců řídil auto. Chce to čas, hlavně, ať s sebou nikde nepraštím nebo nebudu mít jiné zdravotní problémy. Věřím, že se zase brzy posadím na koně. Jak jsem dlouho neseděl na koni, už mě z nicnedělání a týdenního ležení bolí záda.“

Jak se vám u koní pohybuje o berlích?

„Prošli jsme si koně v Mlýncích, do druhé části v Bohuslavi se podívám ve středu. Pravda je ta, že jsme s Pepčou prošli třicet koní, zjistili, kdo má šimbajny (přetížení šlach – pozn. red.). Ke každému koni jsem se ohnul šahal mu na nohy. Byl jsem docela unavený a těšil se, až si vlezu probublinkovat do vany.“

Jak proběhla operace?

„Před týdnem ve středu ráno o půl osmé mě přivezli na operační sál. Pak jsem čekal, než přijde operační mančaft. Měli poradu, připoutali mě, noha mě tak brněla, že jsem byl docela rád, že do mě hrnuli anestezi, a že jsem usnul. Den na jipce a pohoda. Teď už poslední tři dny ani necítím v noci bolest.“

Jak jste pobyt v nemocnici zvládal?

„Já nerad chodím na pohřby a nemám rád návštěvy v nemocnici. Bylo to pro mě těžký…“

Jak se budete dávat do kupy?

„Rehabilitace a lázně mám od ošetřujícího lékaře minimálně na šest neděl zakázané. Mám problémy se starou kyčlí, veškeré nacvičování by bylo kontraproduktivní. Mám dělat po svém to, na co jsem zvyklý.“

Jak jsou na tom vaši tři koně pro Velkou pardubickou?

„Pavlínko (Váňa se obrací na manželku), jak jsou na tom? Všichni bez teplot a v úterý udělali práci, kterou jsme po nich chtěli, do neděle budou aktivně odpočívat.“

Sázkaři vidí obhájce No Time To Lose jako favorita, souhlasíte?

„Tak, proč ne. Vždyť to dokázal, byl schopen porazit jiné koně.“

Kde vidíte největší soupeře?

„Já si myslím, že s formou Jirky Kouska mu může Ange Guardian zatopit. Ale znovu, já jsem jezdil třicet Velkých pardubických, skoro v polovině z nich jsem jezdil favority a vyhrál jsem jenom osmkrát. Nemusí vždycky vyhrát favorit, musíš mít hlavně to pověstné štěstí.“

Budete o víkendu v Pardubicích?

„Už mi říkají, že není možné, aby byla Velká pardubická beze mě. Jestli se mi nepřihorší, doufá, že se to do pátku zpacifikuje, a že tam dorazím!“