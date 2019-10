Nagano Gold běží o 130 milionů! Pod sebou máte motor, říká o něm Liška | iSport.cz

K prvnímu velkému triumfu přivedl Nagano Golda žokej David Liška. Když s ním v roce 2017 tehdy jako teprve sedmnáctiletý žák vyhrál klasický St. Leger, byla to prvotřídní senzace. „Můj životní kůň,“ říká o pětiletém hnědákovi Liška, který pracuje u trenéra Václava Luky. „Jezdil jsem pak s ním i ve Francii proti top pětce žokejů. Ani ve snu by mě ale tehdy nenapadlo, že Nagano jednou půjde Vítězný oblouk.“

Jaká byla ve stájích atmosféra před odjezdem? Jste nervózní?

„Ani ne, spíš se všichni těšíme. Jsme napjatí, natěšení. Nagano do Francie vyrazil v pátek večer, cestování mu nevadí, je zvyklý. V tomhle je hodný. Dáváme na něho pozor a těšíme se. Já ani nevím, jestli se na dostih stihnu alespoň podívat v přímém přenosu, protože v neděli jezdím v Chuchli.“

Dalo se už dřív poznat, že Nagano Gold bude výjimečný kůň?

„Po otci je spíš pozdnější. Když běžel Derby (2017), vůbec nevyšlo, pak přišel k nám, postupně se vypracoval. Že bude až tak dobrý, to hned poznat nebylo. Když jsem ho měl jezdit v St. Leger (2017), vůbec jsem si nevěřil. Spíš mě to překvapilo, ale ukázalo se, že to je dobrý kůň. Teď už je v boxech vidět, že je kus koně. A když na něm člověk v práci sedí, má pod sebou fakt motor.“

Jaká taktika mu v dostizích sedí?

„Byl prchač. Nedal se moc ze špice řídit, prchal. Takže nám šlo o to ho schovat, uklidit za pole, aby netahal a odpočíval. A ukázal poslední čtyřstovku, kterou má famózní.“

Dá se popsat jeho povaha?

„Teď si dovoluje, je takový namyšlený, když to řeknu natvrdo. (usmívá se) V boxech vás občas štípne, pod sedlem si vyhodí. Je takový frešový, prostě se cítí.“

Je pro žokeje složitý na ježdění?

„Pro amatéra to asi úplně kůň není. Ale taky už se posunul jinam, už tak složitý není. Ale kdyby se dostal na špici v dostihu, bylo by to zase to samé. Když je chovaný vzadu, je zlatý, nikam se nežene a pak ukáže čtyřstovku.“

Co by mohl ukázat ve Vítězném oblouku?

„Abych řekl pravdu, nevím. Věřím mu, ale kdyby vyhrál, byla by to super senzace. Nedokážu říct, jak na tom bude proti takovým koním, fakt kvalita. Třeba klisna Enable, která Vítězný oblouk vyhrála už dvakrát a bude útočit na rekordní hattrick. Ani nevím, co bych k takové kobyle vůbec řekl. Zrovna jsem nad tím v práci přemýšlel. Že kůň, kterého jsem dřív jezdil, teď půjde Vítězný oblouk! Neskutečné.“

Koně v dostihu povede Mickael Barzalona. Není vám líto, že nebudete v sedle?

„Samozřejmě bych chtěl takový dostih jednou jet, ale jsem realista. Jsou tam lepší žokejové, jsem hlavně rád, že na startu je Nagano Gold. Snad časem.“