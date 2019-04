Nagano Gold! Kůň se šťastným jménem plní sny, chystá se i do Ascotu | iSport.cz

O Naganu Goldovi se hodně psalo už na podzim 2017. Měl být favoritem Českého derby v tom v roce, ale až v St. Legeru pod Davidem Liškou ukázal svou třídu. Loni v létě zaujalo Naganovo spanilé vítězství v listed dostihu ve Vichy, které mu společně s dvojicí čtvrtých míst v grupě 2 vyneslo ocenění pro nejlepšího vytrvalce roku 2018. V neděli odpoledne se postavil na start listed dostihu v Longchamp a zvítězil.

„Věřit ve vítězství jsem nemohl, přece jen to byl dostih na rozběhání, ale pokaždé když jde můj kůň na start, tak doufám v dobrý výsledek,“ prozradil trenér Václav Luka. „U Nagano Golda to není o tempo, ale žokej ho musí umět zaparkovat a v pravý čas udeřit. V neděli se tempo hodně zpomalilo, ale v pravý čas dokázal zrychlovat rychleji než ostatní. Podle mě to byl ze strany žokeje učebnicový dostih.“

Ač žokej Mickael Barzalona předvedl v sedle výborný výkon, trenér i majitelé s ním moc do budoucna počítat nemohou.

„Až se v dostihu objeví někdo z koní Godolphinu (stáje šejka SAE – pozn. red.), tak budeme muset hledat opět někoho jiného,“ ví dobře Luka. Další plány? „Za tři týdny opět do Longchamp, kde je na programu grupa 3 na 2400 metrů a v červnu by se měl představit Hardwick stakes, grupě 2 na 2400 metrů v rámci mítinku Royal Ascot. Majitelé jsou koňaři, a tak start v rámci takového mítinku je pro ně splněním snu.“

Váňa září v Itálii

Úspěchy v zahraničí sbírá i centrála trenérů Váňových. Jejich koně v Itálii pravidelně vítězí už od ledna. Triumf pětiletého Sargase byl už jubilejním dvacátým v tomto roce, což je z dlouhodobého pohledu velmi významný počin.

V letech 1993 až 2003 čeští koně ani dvacet překážkových zahraničních vítězství (mimo Slovensko) nezískali. Následovala dekáda, kdy se dvacítka slavila zpravidla v srpnu nebo v září. V letech 2014 až 2016 to bylo v červnu. Zatím rekordním byl letopočet 2017, kdy bylo dvacáté vítězství zaknihováno 4. dubna, letos se tak stalo o devět dní později. Skoro o měsíc dříve než před rokem.

„Určitě jsem s dosavadním průběhem sezóny spokojen, všechno funguje. I když jsem pod většinou úspěchů podepsán, je to týmová práce nás obou,“ říká Josef Váňa mladší, který už má na kontě 18 vítězství a vede italský překážkový šampionát.

Trenér Váňa junior, který teprve před pár měsíci ukončil aktivní jezdeckou kariéru, těží ze spolupráce se stájí Scuderia Aichner SRL.

„Pan Aichner už má v naší stáji většinu koní, tak proto mám tolik vítězství. Koně napsaní na tátu tolik nestartovali, ale může se to otočit, má velmi dobré koně do Merana,“ říká Váňa mladší.

Řadě italských triumfů chybí jen pověstná třešnička na dortu, vítězství z Francie.

„Ve Francii se nám zatím nepodařilo vyhrát, ale byli jsme dvakrát druzí. Plánujeme i další výjezdy, tak věřím, že se podaří uspět i tam,“ doplnil začínající trenér.

V Itálii bylo zatím odběhnuto 44 překážkových dostihů a Váňové vyhráli 20, to se domácím moc nelíbí.

„Musím přiznat, že s některými jsme byli větší kamarádi, ale snažíme se o co nejlepší výsledky. Nejezdíme tisíc kilometrů, abychom byli pátí, ale chceme vyhrát.“

Sobotní milánský účet byl skoro stoprocentní. Do třech dostihů poslali Váňové po dvou koních. V prvních dvou doběhli raz dva a ve třetím na prvním a třetím místě. Bilanci si budou moci vylepšit otec se synem už ve středu, kdy je na programu další překážkový program v Miláně.

Vítězná Astoria

V Česku v neděli vyhrála Astoria 45. ročník Memoriálu Rudolfa Deyla na 1400 metrů, ale říci, že je favoritkou Jarní ceny klisen, která bude v Mostě odběhnuta v neděli 5. května, by bylo velmi troufalé. Statistika totiž hovoří jasně. Zatím pouze pět klisen vyhrálo Memoriál Rudolfa Deyla a následně klasiku.

V moderních dějinách od roku 1993 se to podařilo jediné klisně, Hanover Lady před 12 lety. Vítězství trenéra Pavla Tůmu těší, ale nepřeceňuje ho. „Jsem potěšen tím, že i v našich podmínkách jsme schopni připravit koně, který je schopen i v dubnu něco velkého vyhrát. Na druhou stranu je jasné, že v Jarní ceně klisen bude jiná konkurence.“

Tůmu trápí chování klisny těsně před startem a také při cestě do domovské stáje ve Dvorcích. „Do boxů šla v pohodě, potom tam stála, ale trápí mě, jak se těsně před startem vzepjala. Vím, že i její matka Kolymbia s tím měla problémy a při zpáteční cestě domů dělala na autě také docela bugr.“

Dosavadní kariéra Astorie není na starty příliš bohatá. Na dráze se představila třikrát, loni doběhla dvakrát druhá a letos vyhrála. „U ní víme, že je to o jednom jediném startu, tím bude Jarní cena klisen, trochu se toho obávám, ale nijak jsme ji nešponovali,“ doplnil mladý trenér.