Nagano Gold jede! V Ascotu se blýskl druhým místem a vydělal 1,4 milionu | iSport.cz

Svěřence trenéra Václava Luky předčil jen Defoe, který vyhrál o půl délky. "Bylo to naprosto úžasné, je to pro nás neuvěřitelný den. Nagano Gold potvrdil všechno, v co jsme tajně doufali," citoval Luku web jezdci.cz.

Za druhé místo český zástupce inkasoval 48.375 liber (1,4 milionu korun). "Podle mě má ten kůň na vítězství v grupě 1, dnes to jednoznačně ukázal. Je mi jasné, že pro Českou republiku a tamní dostihový sport je to velká věc. A jsem moc rád, že jsem k tomu mohl přispět," prohlásil Soumillon.

Nagano Gold je dlouhodobě připravován na Cenu vítězného oblouku v Paříži. Nyní je přihlášen do srpnové Velké ceny Berlína, která patří do grupy 1.