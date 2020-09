Lucky Valentine strhnul sázkaře, ale žokejku odvezl a trenéra vytočil

„Vyloženě mě vytočil,“ komentoval trenér Jan Havlíček, u kterého je Lucky Valentine zatím ustájený a v tréninku. „Doma je tak suprovní, že se o něho holky ve stáji hádají. Všichni ho tady hráli, všichni na něho sázeli, byl čtyři k jedné. Každá holka na něj dala sto korun na vítěze...“

Lucky Valentine byl tentokrát nervózní už v paddocku. Bočil, zbytečně plýtval energií a do zkušebního cvalu vlétnul jako utržený ze řetězu. Podobně si vedl i v dostihu. Žokejka Korečková ho v první fázi neudržela v koních. Problém byl zřejmě s příliš volnou uzdou.

„Vendula byla takový pasažér, on ji vezl už z pruby cvalu,“ popisoval Havlíček otevřeně. „Beru to na sebe, musím mu dát ostřejší uzdění. Ten kůň je lepší, než ukázal. Budu mluvit s Pepíkem Váňou a naplánujeme, co dál. Snad to příště bude lepší.“

Lucky Valentine je druhým koněm unikátního syndikátu DK iSport-Váňa (přihlášky na www.dkfans.cz). Prvním je desetiletý Theophilos, který před rokem senzačně vyhrál Velkou pardubickou steeplechase a je v plné přípravě na obhajobu.

„Neházejme flintu do žita. Naučil se Theo, naučí se i Valentýn, hlavně ať je zdráv,“ trefně shrnula pracovní jezdkyně a jedna z členek syndikátu Kateřina Mrázová.