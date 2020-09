Kdo pojede Velkou pardubickou: kvalifikace ovládl Váňa, radost kalí smrt

Další se ještě mohou dodatečně kvalifikovat na mezinárodních akcích. To platí i pro trojici přihlášených z Francie a Anglie (Urgent de Gregaine, Unbrin de L’Isle, Out Sam). Dodatečný termín pro přihlášení do Velké pardubické je 24. září. Vrchol domácí sezony se běží 11. října.

Kvalifikační dostihy, které byly kvůli pozdějšímu rozjezdu sezony nahuštěny do dvou měsíců, ovládl trenér Josef Váňa. Jeho svěřenci vyhráli hned třikrát. V první zazářil Theophilos, desetiletý obhájce triumfu ve Velké pardubické z Dostihového klubu iSport-Váňa. Druhou vyhrál dvanáctiletý Ange Guardian (Stáj Anděl strážný) a čtvrtou osmiletý Sottovento (Statek Chyše-Váňa).

Dostihový klub iSport.cz navštívil Theophila. Triumf zařídil Karel Gott, řekla Váňová

Ange Guardian (druhý z Velké pardubické 2016) se bohužel při poslední kvalifikaci fatálně zranil. Při špatném došlápnutí si zlomil nohu a musel být uspán. Prověřený Theophilos i nováček Sottovento, který byl v loňské Ceně Labe třetí a ve druhé kvalifikaci jen těsně prohrál s Ange Guardianem, rozhodně mohou patřit k favoritům 130. ročníku.

„Hlavně jsem rád, že jsem splnil slovo, co jsem dal panu Chárovi, že pořídíme koně, který by jednou mohl Velkou pardubickou i vyhrát,“ komentoval Josef Váňa pro Českou televizi vítězství Sottoventa. „Přeju mu to, protože své dvě největší hvězdy má v současné době v rekonvalescenci (Cote Mer a Father Frost). Gratuluju do Chyše a děkuju za výkon jezdce. Věděl jsem, proč jsem na něj Čendu (Jana Odložila) posadil.“

Kvalifikační dominanci Váňovců „rozbil“ pouze Jaroslav Myška se sedmiletým Lodgian Whistle. Loňský vítěz Ceny Labe ovládl třetí kvalifikaci, porazil v ní i Theophila, Mazhilise nebo No Time To Lose. „Čekal jsem, jestli se udělá tempo, ale byla to bída s nouzí, tak jsem se toho ujal, protože takhle bych nikam nedojel. Kašlal jsem na ně,“ popisoval Myška. „Koník fungoval, byl bych spokojen v poli, pokud by tempo bylo odpovídající a vhodné kvalifikačního dostihu. Což se nestalo, tak jsem si jel svoje.“

Na poslední chvíli se povedlo kvalifikovat vítězi z roku 2018 Tzigane du Berlais (Dr. Charvát). Sobotní kvalifikace byla pro devítiletého hnědáka od trenéra Pavla Tůmy vůbec prvním startem v sezoně, do cíle doběhl s Janem Faltejskem na šestém místě.

Kvalifikaci se naopak nepovedlo splnit osmiletému Chicname de Cotte, jenž před rokem překvapil výborným třetím místem ve Velké pardubické. Měl se o ni pokusit v sobotu, ale trenér Pavel Vítek ho na poslední chvíli vyškrtnul. Stejně na tom jsou i Aeneas, Dusigrosz, Izynka nebo Mustamir, kteří sice jsou na přihlášce, ale kvalifikaci z různých důvodů vynechali.

Kompletní seznam kvalifikovaných koní, včetně zatím nepřihlášené pětice (Ribelino, Catch Life, Lombardini, Moula, All Scater), najdete zde »

VÍTĚZOVÉ KVALIFIKACÍ

I.: Theophilos - Josef Bartoš (DK iSport-Váňa, trenér Josef Váňa)

II.: Ange Guardian - Jiří Kousek (Stáj Anděl strážný, trenér Josef Váňa)

III.: Lodgian Whistle - Jaroslav Myška (Stáj Jeso, trenérka Štěpánka Myšková)

IV.: Sottovento - Jan Odložil (Statek Chyše-Váňa, trenér Josef Váňa)