Theophilův parťák byl nabitý energií. Ultralehký žokej ho nemohl udržet

V nabitém startovním poli o dvanácti koních měli jít ze středu pole a ve finiši zaútočit. Jenže Lucky Valentine měl tolik energie, že ho ultralehký žokej Peter Hodáň na pozici neudržel a prakticky celý dostih šli ze špice. V cílové rovině bojovali o výhru. Chyběl krk.

„Ordre bylo posadit ho na třetí pozici a čekat, to se nepovedlo,“ líčí Havlíček. „Není to nic proti žokejovi, ale když má něco přes pětačtyřicet kilo, síla není. Kůň mě překvapil, adrenalin ho vyšponoval. Já jsem ho čekal do třetího, Monjouet od Petrlíka byla favoritka.“

Lucky Valentine je druhým koněm unikátního syndikátu DK iSport-Váňa. Překážkář Theophilos už si obrovskou popularitu vybojoval. Nejen díky senzačnímu triumfu ve 129. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou.

Valentýn (narozený 14. února v den svatého Valentýna) byl odchován v hřebčíně soukromého chovatele Eduarda Kubíčka ve Střelicích. Jeho otcem je irský hřebec Calming Influence, matkou uznávaná klisna Lymondka, která byla pátá v klasickém Oaks 2010. V premiérovém dostihu na konci června byl ve Slušovicích devátý z jedenácti. Zvykal si, zaučoval. Tentokrát si počínal mnohem suverénněji.

Trenér Havlíček, stejně jako Josef Váňa věří, že v dalších dostizích ještě půjde nahoru. „Je to výjimečně hodný kůň. Já jsem na něm ještě neseděl, protože jezdím jen problémové koně. Na český chov je to skvělý kůň,“ dodal Havlíček.