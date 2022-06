Slzy po Derby: klisna bojovala o život. Zdraví je důležitější, věděl vítěz

Petr Foret na koni Queen of Beaufay se raduje z vítězství • ČTK

Petr Foret na koni Queen of Beaufay se raduje z vítězství • ČTK

Petr Foret na koni Queen of Beaufay se raduje z vítězství • ČTK

Petr Foret na koni Queen of Beaufay vyhrál České derby • ČTK

Před cílovou podkovou probíhalo předávání čestných cen po vrcholu domácí rovinové sezony, CPIPG Českém derby, ale myšlenky většiny zúčastněných byly asi o 150 metrů dále. Na počátku oblouku za cílovou rovinou bojovala o život stájová partnerka vítězné ryzky Queen of Beaufay, pátá v cíli Zaracampa. Obě klisny reprezentují bíločervené barvy Dostihové stáje Pegas.

Trenér Dalibor Török chvatně ukončil rozhovor pro Českou televizi a pádil pomoci své druhé svěřenkyni. Vrátil se těsně před vyhlášením, nechtěl s médii hovořit, ale zprávy okolo Zaracampy nebyly dobré. Dozněla státní hymna, Török si otřel slzy z očí. Za několik okamžiků propukl ještě větší aplaus, Zaracampa se postavila na nohy a odešla do prostoru stájí, kde se o ni početný tým nadále staral.

Majitel Jiří Trávníček měl na startu Derby, nejprestižnějšího rovinového dostihu, několik žhavých želízek, ale vítězství mu unikalo. Například před pěti lety o pouhý nos. Proto, když přišel mezi novináře, sdělil: „Už je to konečně za mnou.“

Měl na mysli čekání na prestižní vítězství. Radoval se zásluhou klisny, kterou odchoval v jeho hřebčíně ve francouzské Normandii.

„Ve vítězství věříte vždycky, když jdete do dostihu, ale stokrát se něco stane. Tentokrát to mělo být jednodušší, neboť kobyla má super závěr, to bylo vidět i z práce. Petr si mohl dovolit čekat a potom ji vytáhnout. Kobyla má výbornou poslední čtyřstovku,“ chválil hvězdu majitel.

Pocity jako na horské dráze prožíval Petr Foret. „Každý žokej touží, že to jednou v životě vyhraje Derby. Já jsem rád především kvůli Queen. Dokázala, že je skutečná královna, jsem rád i kvůli mančaftu, který odvádí super práci,“ řekl.

Před čtyřmi lety vyhrál Foret v derby v Rakousku, ale doma je to něco jiného, navíc v barvách stáje, se kterou spojil drtivou část kariéry. „Mně to život asi už nezmění, ale jsem šťastný,“ přiznal. Za pár minut už smutně seděl a myslel na Zaracampu: „Zdraví je důležitější.“

Dostih samotný byl pořádný kvapík, o tempo se stal podceňovaný Secret Peet, Queen od Beaufay cválala v klidu v závěru pole. „V průběhu dostihu jsem nemusel vůbec nic. Start byl rychlý, proto jsem ji zaparkoval na konci pole. Věděl jsem, že je to srdcařka, ohromně rychlostně vybavená. V cílové se mi to otevřelo a šel jsem na vnějšek, protože v minulém dostihu jsem si všiml, že tam to koním utíká. Nemusel jsem nic řešit a nemůžu si stěžovat na jeden jediný moment v dostihu. Vše hrálo pro mě,“ pochvaloval si Foret. Výsledkem svižného tempa byl druhý nejrychlejší čas v historii derby na chuchelské dráze, 2:29,14.

Queen of Beaufay je dcerou ve Francii velmi populárního hřebce Zaraka. „Příští rok už bude tak drahý, že si ho nebudeme moci dovolit, ale je to ohromná reklama pro náš hřebčín ve Francii,“ doplnil majitel Trávníček. Ryzka ve Velké Chuchli absolvovala pátý životní start a počtvrté vyhrála, pouze při životní premiéře loni v Karlových Varech doběhla druhá.

Z koní dohlášených na poslední chvíli byl nejlepší druhý Stronger Together, favorizovaný Ariolo se musí smířit s posledním výdělkem za sedmé místo.