Žokej Bartoš posunuje historické hranice. Na oslavu 800. výhry ale nebyl čas

Zdravotní trable jsou zapomenuty, zkušený žokej Josef Bartoš (41) dál posouvá rekordní hranice pro nejlepšího překážkového jezdce české historie. O víkendu v Pardubicích a Meranu vyhrál pět dostihů z osmi a v sedle tříletého Dream in Blu ze stáje Scuderia Aichner zaznamenal osmistou překážkovou výhru kariéry. „Je to pro mě splněná meta, věděl jsem, že mi nechybí moc, tak jsem se na to v letošním roce zaměřil,“ přiznává Josef Bartoš.

Pouze Filip Minařík, Václav Janáček a Jiří Palík, kteří jezdí rovinové dostihy, mají na svém kontě více výher než Josef Bartoš. Pro srovnání – legendární Josef Váňa jich v kariéře nad překážkami nenasbíral ani tři sta. Navíc Bartoš má k tomu i 91 rovinových výher.

První a osmisté Bartošovo překážkové vítězství dělí 23 let. Poprvé se radoval 4. září 1999 v sedle osmileté Javellin trenéra Krejčího v proutěných překážkách na 3000 metrů v Lysé nad Labem. Na oslavy ovšem neměl čas. V neděli v půl šesté se prosadil s Dream in Blu v Meranu, následovala cesta do Čech. V pět ráno opět sedl do auta, vyrazil trénovat do Velké Chuchle a před desátou už mířil do Mlýnců k Josefu Váňovi mladšímu.

„Čekají mě čtyři koně v práci, je to strašný,“ komentoval nabitý program Bartoš. „V úterý mám volno, tak se těším, až se konečně vyspím.“ Velkou oslavu neplánuje. „S manželkou a dětmi zajdeme na večeři a také zajdu k rodičům, kde si dáme sklenku.“

V Meranu v neděli skončila překážková sezona, takže Bartoše čekají přece jen volnější týdny. „V listopadu se každý pátek běhá v Trevisu, tam budu jezdit. Francie asi žádná nebude, jedině kdyby chtěl Pepča Váňa zlepšit nějaký handicap před cestou do Cagnes sur Mer,“ prozradil program na další týdny.

Na Azurové pobřeží se několik koní Scuderia Aichner přesune na přelomu listopadu a prosince. Stejně tak Bartoš. Žádná dovolená to pro jezdce ale nebude. „Budu tam šest týdnů, zatím nejsou žádná covidová opatření, tak snad to bude lepší než před dvěma roky a rodina bude moci dorazit za mnou.“

V aktuální sezoně bojoval Josef Bartoš s dvojicí nepříjemných zranění. Po minulé Velké pardubické měl zlomenou pánev, marodil tři měsíce. V červnu si v Itálii zlomil obratel, přes tři měsíce byl znovu mimo provoz. Dokázal se vrátit, počtvrté s L’Estranem vyhrál Gran Premio. Velká pardubická s favorizovaným Brunch Royalem mu ale nevyšla, kůň chyboval na dropu.

„Nyní je to zdravotně v pohodě, už to nevnímám,“ říká radostně. Zranění zabránila Bartošovi ve větším počtu tuzemských startů, zatím se doma představil pouze ve dvanácti překážkových dostizích. Další možnost bude mít v pátek ve Slušovicích. „Těším se, máme tam tři koně, doufám, že tam s Capivarim trochu soupeřům zamotáme hlavu,“ dodal Josef Bartoš.